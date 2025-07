GTST-acteur Delivio Misiedjan op 12-jarige leeftijd overleden: ‘Allergrootste strijder’

Tekst: Denise Delgado

Delivio Misiedjan, die de rol van Manu speelde in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, is op 12-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte via sociale media bekend dat Delivio in alle rust thuis is gestorven aan een zeldzame variant van lymfeklierkanker.

Vleugels gekregen

‘Na een tijd van strijd, pijn, hoop en oneindige liefde, heeft hij zijn vleugels gekregen,’ schrijft zijn nicht Romana op Facebook. Delivio heeft ‘in alle rust en vrede omringd met zijn liefdevolle familie afscheid genomen’ van zijn dierbaren. Zijn laatste woorden waren een hartverwarmende boodschap: “Ik hou van jullie allemaal. Ik ben altijd met jullie. Jullie moeten sterk blijven.”

Allergrootste strijder

‘Allergrootste strijder, we zijn zo trots op je. Vooraltijd,’ klinkt het verder onder de foto van Delivio. ‘We willen jullie nogmaals vanuit het diepste van ons hart bedanken! Dankzij jullie hebben we de afgelopen 2 jaar nog hele mooie herinneringen mogen maken.’

Inzamelingsactie

Twee jaar geleden startte een oom van Delivio een inzamelingsactie. ‘Het creëren van blijvende herinneringen en het koesteren van kostbare momenten is van onschatbare waarde,’ schreef hij bij de actie. ‘Door Delivio en zijn familie de financiële ondersteuning te bieden, kunnen ze zich concentreren op het bouwen van mooie herinneringen en elkaar steunen tijdens deze moeilijke periode.’

Tv-papa en mama

Delivio wist als negenjarige diepe indruk te maken met zijn vertolking van Manu, het zoontje van Bing Mauricius en Nina Sanders, rollen van Everon Jackson Hooi en Marly van der Velden. Beide acteurs lieten eerder al van zich horen toen bekend werd dat Delivio ziek was. In een emotionele videoboodschap spraken ze hem liefdevol toe: ‘Ken je ons nog? Je tv-papa en mama.’

Acteur Everon reageert nu aangeslagen op het verlies. Aan RTL Boulevard vertelt hij: ‘Delivio hebben we gekend als een superlief kind en het was heel prettig om met hem te werken. Spijtig te horen dat hij de strijd verloren heeft. Het leven is onbegrijpelijk en soms mega oneerlijk.’

De eerste klachten begonnen met pijn in Delivio’s arm en schouders. Een afspraak bij de fysiotherapeut volgde, maar die vermoedde al snel dat er meer aan de hand was. Na uitgebreid medisch onderzoek werd een zeldzame vorm van lymfeklierkanker vastgesteld.

