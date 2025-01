Déze GTST-ster gaat uit de kleren voor Playboy

GTST-actrice Sophie Bouquet staat naakt in het januarinummer van Playboy. Dat heeft het blad woensdag bekendgemaakt. De 22-jarige actrice, die vijf jaar de rol van Merel Verduyn vertolkte, houdt hiermee een traditie in ere. Ze is na onder anderen Katja Schuurman en Georgina Verbaan de twaalfde GTST-ster die poseert in het blootblad.

Collega-acteur Everon Jackson Hooi maakte de foto’s. Hooi maakt zijn debuut als Playboy-fotograaf, een wens die hij al lang koesterde. Afgelopen zomer benaderde hij Bouquet met het voorstel. “Ik vond het wel gelijk fucking vet dat hij me vroeg en ik heb altijd gezegd dat ik ooit eens in Playboy wilde staan”, aldus de actrice. “Voor een rol zou ik ook uit de kleren gaan, dus waarom niet voor Playboy? Het is gewoon een eer dit.”

Bouquet gebruikte de Playboy-shoot van Marilyn Monroe uit de eerste editie van Playboy als inspiratiebron. Met de fotoserie slaat Bouquet naar eigen zeggen een nieuwe weg in: “Ik heb bij GTST een hele fijne tijd gehad, maar ik ben toe aan een volgende stap. Ik wil nieuwe kansen creëren. Playboy luidt dat nieuwe begin in. Voor de shoot heb ik mijn haren kort laten knippen, het voelde alsof mijn alter ego tevoorschijn kwam. En ik merkte dat ik iets van de zelfverzekerdheid die ik tijdens de shoot voelde, heb meegenomen naar huis.”

Lotte van Dam was in 1993 de eerste GTST-actrice die naakt in Playboy poseerde. Later volgden Isa Hoes (1997), Marian Mudder (1999), Tanja Jess (2000 en 2001), Katja Schuurman (2002 en 2004), Robine van der Meer (2003), Aukje van Ginneken (2003), Georgina Verbaan (2004), Touriya Haoud (2005), Lieke van Lexmond (2007 en 2008) en Marly van der Velden (2013).