Albert Verlinde na docu Ferry Doedens: ‘Manager appte mij vaak’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In RTL Tonight werd gisteravond nagepraat over de documentaire Ferry Lost, die sinds gisterochtend online staat.

Albert Verlinde noemt het beeld dat daarin van Ferry Doedens wordt geschetst triest. Ook spreekt hij met Humberto Tan over de manager van Ferry.

Triest beeld in Ferry Lost

Albert reageerde somber op wat hij in Ferry Lost zag. Volgens hem laat de documentaire een gestage neergang zien, die je als kijker recht in de ogen aankijkt: ‘Het is zo triest, die gang naar beneden waar je naar zit te kijken.’ De documentaire zet de financiële terugval scherp neer: waar OnlyFans Ferry eerder 3 ton per jaar opleverde, lijkt hij nu rond de 2000 euro per maand te verdienen. Dat contrast benoemt Albert in RTL Tonight.

Hoop op keerpunt

Albert hield zijn oordeel scherp maar hoopvol. Hij zei: ‘Ik denk dat deze jongen rock bottom moet, wil hij zich verheffen.’ Diezelfde conclusie wordt in de documentaire getrokken, wanneer Ferry na vijf dagen alweer terugkomt uit een kliniek in Zuid-Afrika.

Manager van Ferry Doedens appte Albert Verlinde

Humberto merkte op dat manager Christian Loman alles uit Ferry probeert te halen, waarop Albert deelt dat ook hij regelmatig berichtjes van Christian kreeg zodra er een musical werd aangekondigd. ‘Wil je eens aan Ferry denken?’, stond er dan. Tijdens de storm rond Ferry’s OnlyFans-carrière belde Christian bovendien; hij stond er toen voor open om naar ‘de studio’ te komen om het goed aan te pakken.

Foto: ANP/Patrick Harderwijk