Om deze reden is Ferry Doedens zijn documentairereeks deels offline gehaald

Tekst: Evelien Berkemeijer

De veelbesproken docuserie over Ferry Doedens, Ferry Lost, ging maandagochtend in première op Prime Video. Kort daarop haalde de streamingdienst aflevering twee en drie tijdelijk van het platform. De eerste aflevering blijft beschikbaar.

Lees ook: ‘Ferry Doedens heeft geen contact meer met moeder en zus’

Geluidsproblemen in aflevering twee en drie

Volgens Prime Video gaat het om een technisch probleem met het geluid. ‘Dit is vanwege het geluid’, laat de dienst weten aan Veronica Superguide. In de tweede en derde aflevering was alleen muziek te horen; op de momenten dat Ferry spreekt, ontbreekt geluid. ‘Ze zijn ermee bezig’, deelt de streamingdienst. Aflevering twee en drie worden in de loop van de dag weer zichtbaar en zouden voor het eind van de dag opnieuw online moeten staan, aldus Prime Video.

Tekst gaat verder onder video.

Veelbesproken documentaire van Ferry Doedens

De documentaire was, voordat deze uitkwam, al veelbesproken omdat erin te zien is dat het nog helemaal niet zo goed gaat met Ferry. Onder andere Gordon sprak zich uit tégen de documentaire, nog voordat hij deze had gezien, op basis van de trailer. Of de documentaire – waarin te zien zou zijn dat Ferry wordt geholpen – dat beeld verandert, moet nog blijken.

Bekijk ook:

Foto: ANP