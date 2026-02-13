‘Ferry Doedens heeft geen contact meer met moeder en zus’

Tekst: Denise Delgado

Ferry Doedens (35) heeft momenteel geen contact meer met zijn familie. Volgens zijn oud-manager Christian Looman hebben ook zijn moeder en zus zich onlangs teruggetrokken. Dat vertelt Looman in een gesprek met ‘Privé’.

‘Inmiddels heeft Ferry met niemand van zijn familie nog contact,’ zegt Looman. Met zijn broer was het contact al langer verbroken, maar nu zouden ook zijn moeder en zus afstand hebben genomen. Van een harde ruzie zou geen sprake zijn; volgens Looman weten zij vooral niet meer hoe ze met de situatie moeten omgaan. ‘Net als iedereen hopen ze dat hij zelf hulp zoekt.’

In de documentaire Ferry Lost wordt de terugval van de voormalig GTST-acteur gevolgd, maar ook de onmacht bij zijn omgeving. Zijn zus, vrienden en manager spreken openlijk hun zorgen uit. Ferry zou opnieuw kampen met drugsproblemen en zegt zelf veel geld te hebben verloren aan risicovolle crypto-investeringen.

Zijn zus Michelle noemt het in de documentaire pijnlijk duidelijk: ze ziet iemand die dringend hulp nodig heeft, maar die dat zelf niet wil of kan erkennen. Ook een vriend zegt dat telefoontjes in de avond vaak genoeg verklappen hoe laat het is: ‘Dan heeft het weer met drugs te maken.’

Tegelijk laat Ferry weten dat hij begrijpt dat mensen zich zorgen maken, al vindt hij die bezorgdheid soms ook zwaar. ‘Ik snap het,’ zegt hij, ‘maar het is af en toe zó vermoeiend.’

