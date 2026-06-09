Advocaat Naomi duidelijk over zaak Ali B: ‘Haar verklaring was fataal’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Naomi is opgelucht na de veroordeling van Ali B in hoger beroep.

Dat vertelt Bernard Sprenger, die haar advocaat was in de zaak, in Shownieuws. Hoewel Ali B in cassatie is gegaan, heeft Naomi volgens Bernard zelfs een klein feestje gevierd. Haar verklaring speelde volgens hem een belangrijke rol in de zaak.

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Bernard ziet verklaring als nekslag

Als Bernard wordt gevraagd of hij denkt dat Naomi haar verklaring ‘fataal’ is geweest voor Ali B, antwoordt hij direct: ‘ja’. Daarna licht hij toe: ‘Wat in mijn optiek de nekslag is geweest in ‘Ali B’: het zijn drie verschillende groepen waar een aangifte uit voortkomt. Je hebt Naomi: die kende niemand, dat was een dame uit Almere, de nobody. Dan had je Ellen ten Damme, de artiest, die kende iedereen. En dan had je Jill als winnaar van The Voice Of Holland, upcoming. Dus je had drie groepen die allemaal hetzelfde verhaal vertellen en dan kan je het niet meer isoleren.’

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Naomi kon niet worden geïsoleerd

Bernard legt uit dat het bij zedenzaken vaak gebeurt dat één iemand iets zegt tegen een verdachte en dat partijen vervolgens ‘op elkaar beginnen te schieten’. In zo’n geval had Naomi volgens hem volledig geïsoleerd kunnen worden en als leugenaar kunnen worden neergezet. Dat gebeurde nu niet, omdat meerdere vrouwen zich hebben uitgesproken.

Ali B had Naomi volgens Bernard niet verwacht

Zelf denkt Bernard dat Ali B niet had verwacht dat Naomi van zich zou laten horen. ‘Zij was natuurlijk de nobody en vervolgens trekt ze haar mond open en blijkt én Ronnie Flex haar te ondersteunen in een getuigenverklaring, blijkt er een dame toevallig langs te fietsen met een elektrische fiets, die haar ondersteunt, blijkt ze zelf nog WhatsApp-geheugen te hebben en haar eigen verklaring. Dan heb je vier bewijsmiddelen.’