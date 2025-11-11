Michael Jackson At The Rosemont Horizon

Michael Jackson eerste artiest met top 10-hits in zes decennia

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/11/2025

Michael Jackson duikt opnieuw op in de top 10 van de Billboard Hot 100. De klassieker Thriller uit 1982 steeg na het Halloween-seizoen van 2025 naar nummer 10, waarmee de ‘King of Pop’ een ongekende muzikale grens overschrijdt.

Boven Michael Jackson staat maar liefst twee keer de naam van Taylor Swift. Zij blijft de hitlijsten domineren. Bekijk hier de Billboard Hot 100.

Zes decennia aan top 10-succes

Met de herintrede van Thriller wordt Michael Jackson de eerste artiest ooit die top 10-hits heeft gescoord in zes opeenvolgende decennia: de jaren 1970, ’80, ’90, 2000, ’10 en nu de jaren ’20. Daarmee verbreekt hij het record van Andy Williams, die tot zijn overlijden in 2012 in vijf decennia top 10-succes behaalde. De prestatie bevestigt nogmaals de uitzonderlijke invloed die Jackson op de popmuziek heeft gehad.

Nieuwe aandacht door aankomende biopic

De hernieuwde belangstelling voor Thriller komt kort nadat de trailer verscheen van Michael, de biografische film over het leven van de zanger. De productie, geregisseerd door Antoine Fuqua, verschijnt op 24 april 2026 in de bioscoop. Volgens de makers belooft de film: ‘Michael verkent de reis van de wereldwijde superster om de King of Pop te worden en biedt een intieme kijk op het leven en de blijvende erfenis van een van de meest invloedrijke en baanbrekende artiesten die de wereld ooit heeft gekend.’

Jackson betrad de Hot 100-top 10 voor het eerst in november 1971 met Got to Be There. In totaal verzamelde hij 30 top 10-hits, waarvan 13 op nummer één eindigden.

BRON: VARIETY FOTO: PAUL NATKIN VIA GETTY IMAGES

Uit andere media

Party Openingsconcert Van Amsterdam 750

Topgeheim: Richard Groenendijk gaat Berget Lewis roasten!

Twee weken geleden vierde Berget Lewis haar 54e verjaardag en dat omarmde ze volledig. De zangeres zegt dat het voor haar goed voelt om op deze leeftijd te zijn en alle ervaringen die ze heeft opgedaan te koesteren. Berget: “Ik ben zo dankbaar voor mijn leven en alle zegeningen die ik heb ontvangen, van de…
Weekend Pierce Brosnan

Pierce Brosnan na twintig jaar herenigd met vervreemde zoon

Na twintig jaar afstand is Pierce Brosnan weer samen gezien met zijn geadopteerde zoon Christopher. De twee werden vorige week samen gespot tijdens een diner in Londen. Ook Pierce zijn zoon Dylan was aanwezig bij de ontmoeting, die plaatsvond in het populaire restaurant Dorian.
Vriendin Gourmet Fondueset Action

Dit betaalbare gourmet- en fondueset van Action maakt jouw kerst gezelliger dan ooit

Ken je dat gevoel? Iedereen wil iets anders eten tijdens het kerstdiner, en jij staat gestrest in de keuken. Met deze handige gourmet- en fondueset is dat verleden tijd. Iedereen kiest zelf wat hij wil, en jij geniet van een ontspannen avond.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien