Michael Jackson eerste artiest met top 10-hits in zes decennia

Michael Jackson duikt opnieuw op in de top 10 van de Billboard Hot 100. De klassieker Thriller uit 1982 steeg na het Halloween-seizoen van 2025 naar nummer 10, waarmee de ‘King of Pop’ een ongekende muzikale grens overschrijdt.

Boven Michael Jackson staat maar liefst twee keer de naam van Taylor Swift. Zij blijft de hitlijsten domineren. Bekijk hier de Billboard Hot 100.

Zes decennia aan top 10-succes

Met de herintrede van Thriller wordt Michael Jackson de eerste artiest ooit die top 10-hits heeft gescoord in zes opeenvolgende decennia: de jaren 1970, ’80, ’90, 2000, ’10 en nu de jaren ’20. Daarmee verbreekt hij het record van Andy Williams, die tot zijn overlijden in 2012 in vijf decennia top 10-succes behaalde. De prestatie bevestigt nogmaals de uitzonderlijke invloed die Jackson op de popmuziek heeft gehad.

Nieuwe aandacht door aankomende biopic

De hernieuwde belangstelling voor Thriller komt kort nadat de trailer verscheen van Michael, de biografische film over het leven van de zanger. De productie, geregisseerd door Antoine Fuqua, verschijnt op 24 april 2026 in de bioscoop. Volgens de makers belooft de film: ‘Michael verkent de reis van de wereldwijde superster om de King of Pop te worden en biedt een intieme kijk op het leven en de blijvende erfenis van een van de meest invloedrijke en baanbrekende artiesten die de wereld ooit heeft gekend.’

Jackson betrad de Hot 100-top 10 voor het eerst in november 1971 met Got to Be There. In totaal verzamelde hij 30 top 10-hits, waarvan 13 op nummer één eindigden.

