Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomen Japans keizerspaar op de Dam

Tekst: Lisa Manche

Eerste dag van het staatsbezoek

Na de officiële welkomstceremonie vindt in het paleis een receptie plaats. Daarna zullen Naruhito en Masako een krans leggen bij het Nationaal Monument op de Dam. Later op de dag brengen de keizer en Willem-Alexander een bezoek aan Deltares in Delft. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Paleis op de Dam. Dit zal het eerste staatsbanket zijn voor prinses Ariane.

Outfit van Maxima

Tijdens de ontvangst van keizer Naruhito en keizerin Masako droeg Máxima een limegroene jurk van modehuis Natan. Volgens Modekoningin Máxima is gebruikgemaakt van een vintage prêt-a-porter stof gebruikt, die met de hand beschilderd is door kunstenaar Pablo Piatti.

Bezoek aan Nederland

De Japanse keizer en keizerin zijn al een aantal dagen in Nederland. Zondag keken ze samen met Willem-Alexander en Máxima naar het WK-duel tussen Nederland en Japan. Maandag was er een fotomoment met Naruhito bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Zijn vrouw zou hier ook bij zijn, maar zij meldde zich af.