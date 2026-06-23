Johan Derksen verrassend lovend over koningspaar: ‘Ontzettend leuke mensen zijn het dan’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen staat niet bekend als groot bewonderaar van de monarchie, maar in Vandaag Inside Oranje maakt hij een uitzondering. De analist spreekt zich opvallend positief uit over het koningspaar.

Volgens Johan Derksen laten de koning en koningin zich vooral rond sportmomenten zoals het WK van hun beste kant zien. Hij noemt daarbij onder meer sportwedstrijden, de Olympische Spelen en bezoeken aan de kleedkamer.

Johan Derksen prijst koningspaar rond sportwedstrijden

In Vandaag Inside Oranje vertelt Johan Derksen dat hij normaal gesproken niet zo lovend is over de monarchie. Toch wil hij nu iets positiefs kwijt over het koningspaar. ‘Wat ze fantastisch doen, is rond sportwedstrijden, Olympische Spelen, in de kleedkamer… fantastisch. Ontzettend leuke mensen zijn het dan. Waarom kan die man niet altijd een leuke man zijn?’

Wilfred Genee vraagt naar kleedkamermoment

Wilfred vraagt vervolgens of Johan vooral doelt op het moment in de kleedkamer. Johan bevestigt dat. ‘Daar gedroeg hij zich als een normale man, zij deed ook leuk mee. Dat doen ze bij de Olympische Spelen ook perfect.’ Daarmee maakt Johan duidelijk dat hij op dit punt wel waardering heeft voor het optreden van het koningspaar. Vooral de ontspannen houding bij sporters valt hem positief op. Bekijk hier Johan zijn opmerking én de beelden: