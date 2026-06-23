Johan Derksen Uit De Talpa Beeldbank C William Rutten

© William Rutten

Johan Derksen verrassend lovend over koningspaar: ‘Ontzettend leuke mensen zijn het dan’

Tekst: Evelien Berkemeijer

23/06/2026

Johan Derksen staat niet bekend als groot bewonderaar van de monarchie, maar in Vandaag Inside Oranje maakt hij een uitzondering. De analist spreekt zich opvallend positief uit over het koningspaar.

Volgens Johan Derksen laten de koning en koningin zich vooral rond sportmomenten zoals het WK van hun beste kant zien. Hij noemt daarbij onder meer sportwedstrijden, de Olympische Spelen en bezoeken aan de kleedkamer.

Koning Willem Alexander, Koningin Máxima En Prinses Ariane Anp
Lees ook Zien! Koningspaar danst uitbundig in de kleedkamer na historisch WK-punt Curaçao

Johan Derksen prijst koningspaar rond sportwedstrijden

In Vandaag Inside Oranje vertelt Johan Derksen dat hij normaal gesproken niet zo lovend is over de monarchie. Toch wil hij nu iets positiefs kwijt over het koningspaar. ‘Wat ze fantastisch doen, is rond sportwedstrijden, Olympische Spelen, in de kleedkamer… fantastisch. Ontzettend leuke mensen zijn het dan. Waarom kan die man niet altijd een leuke man zijn?’

Wilfred Genee vraagt naar kleedkamermoment

Wilfred vraagt vervolgens of Johan vooral doelt op het moment in de kleedkamer. Johan bevestigt dat. ‘Daar gedroeg hij zich als een normale man, zij deed ook leuk mee. Dat doen ze bij de Olympische Spelen ook perfect.’ Daarmee maakt Johan duidelijk dat hij op dit punt wel waardering heeft voor het optreden van het koningspaar. Vooral de ontspannen houding bij sporters valt hem positief op. Bekijk hier Johan zijn opmerking én de beelden:

Uit andere media

Vriendin Scam

Vakantie boeken? Let op voor deze booking.com-scam
Weekend Gordon 2024 ANP

Tina Nijkamp voorspelt tv-comeback voor Gordon bij commerciële omroep
Party Header

De onbekende prinses: Carolina de Bourbon de Parme viert haar 52e verjaardag
Sante Bounty Bites

Lekker zelf maken: zomerse bounty bites
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien