Marius Borg Høiby stiekem uit gevangenis meegenomen voor bezoek aan zieke moeder

Tekst: Lisa Manche

Bezoek aan Mette-Marit

Volgens de berichtgeving zou de Noorse politie Marius Borg Høiby de afgelopen dagen meerdere keren naar het ziekenhuis hebben gebracht. Zijn moeder kampte met longfibrose en haar gezondheid verslechterde de afgelopen tijd in sneltreinvaart. Vandaag werd bekend dat zij inmiddels een longtransplantatie heeft ondergaan.

Via de achterdeur

Høiby zou verschillende keren de gevangenis hebben verlaten en via een achterdeur van het ziekenhuis naar binnen zijn gegaan om fotografen te ontlopen. Afgelopen vrijdag is hij overgeplaatst naar een andere gevangenis vlakbij Oslo, omdat de penitentiaire inrichting in Oslo op 15 juni zou sluiten. Het ziekenhuis waar Mette-Marit verblijft, ligt daar 18 minuten vandaan.

Vier jaar cel

Høiby werd begin deze week veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar vanwege mishandeling en verkrachting. Daarnaast is hij veroordeeld voor roekeloos gedrag, bedreigingen en het overtreden van de verkeerswet. Zijn advocaat liet eerder weten dat Høiby tegen de uitspraak in hoger beroep gaat.