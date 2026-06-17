Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako leggen krans bij Monument op de Dam

Tekst: Lisa Manche

De Japanse keizer Naruhito (66) en keizerin Masako (62) hebben woensdagochtend een krans gelegd bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De kranslegging is onderdeel van het driedaagse staatsbezoek aan Nederland.

Lange buiging

Het keizerspaar werd door burgemeester Femke Halsema en minister-president Rob Jetten begeleid op het plein. Voor ze de linten van de krans schikten, betuigden zij hun respect voor de oorlogsslachtoffers door kort te buigen. Later maakte het paar een lange buiging terwijl de taptoe klonk. Het gezelschap nam een minuut stilte in acht.

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Staatsbanket

Het staatsbezoek begon met een officiële welkomstceremonie met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Later vandaag reist de koning met Naruhito naar Delft voor een bezoek aan kennisinstituut Deltares. ‘s Avonds vindt het staatsbanket plaats in het Paleis op de Dam, waarbij naast het keizerspaar, koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Ariane en prinses Laurentien aanwezig zijn. Voor Ariane is het haar eerste staatsbanket en zal zij voor het eerst een tiara dragen.

Samen het WK kijken

De Japanse keizer en keizerin zijn al een aantal dagen in Nederland. Zondag keken ze samen met Willem-Alexander en Máxima naar het WK-duel tussen Nederland en Japan. Maandag was er een fotomoment met Naruhito bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Zijn vrouw zou hier ook bij zijn, maar zij meldde zich af.