Et6gb1uk2eq Marius Borg Hoiby

Marius Borg Høiby bekent schuld aan nieuwe feiten

Tekst: Denise Delgado

03/03/2026

Marius Borg Høiby (29) krijgt er in zijn lopende strafzaak extra beschuldigingen bij. De Noorse krant Aftenposten meldt dat het gaat om verdenkingen van roekeloos gedrag en het overtreden van een contactverbod, waarbij Høiby schuld heeft bekend.

Opgepakt vlak voor start proces

Marius werd op 2 februari aangehouden, kort voordat de rechtszaak tegen hem van start ging. Hij staat terecht voor een reeks verdenkingen, waaronder (meervoudige) aanklachten van verkrachting, mishandeling, bedreiging en drugsdelicten.

Lees ook: Marius Borg Høiby blijft in hechtenis ondanks aflopen termijn

Verdediging wil samenvoegen

Advocaat Petar Sekulic liet aan Aftenposten weten dat de verdediging ermee instemt dat de aanvullende aanklachten worden meegenomen binnen de bestaande zaak.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Marius Borg Hoiby in rechtbank
Ykvcnqk 3xa

Lees ook: Ex-vriendin Marius Borg Høiby leefde in angst

Zaak houdt Noorwegen bezig

De strafzaak trekt veel aandacht in Noorwegen. Meerdere vrouwen hebben, in de rechtszaal of achter gesloten deuren, verklaard dat Marius hen zou hebben verkracht op momenten dat zij sliepen of zich niet konden verzetten. Ook zouden zij stellen dat hij zonder toestemming beeldmateriaal van hen maakte.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Marijke Helwegen over eetstoornis: ‘Als je in anorexia vlucht, dan voel je je daar heel veilig in’
Ruud de Wild en Igone de Jongh verschijnen hand in hand bij boekpresentatie
Zieke Vincent Croiset en Tina de Bruin gaan trouwen: ‘Datum naar voren gehaald’
Déze acteur duikt op in GTST en Luuk is woest

Uit andere media

Vriendin Makelaar Mandy

Makelaar Mandy: ‘Als zij dit kunnen. Dan kan ik dit toch ook?’
Party Splinter Chabot Brengt Roman 'twee Prinsen' Uit

Ruud de Wild & Igone de Jongh: stiekem verliefd?
Sante Zalmsperma

Zalmsperma in skincare: wat is PDRN en werkt het echt?
Weekend Boekpresentatie Lies Visschedijk

Zieke Vincent Croiset en Tina de Bruin gaan trouwen: ‘Datum naar voren gehaald’
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise