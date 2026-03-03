Marius Borg Høiby bekent schuld aan nieuwe feiten

Tekst: Denise Delgado

Marius Borg Høiby (29) krijgt er in zijn lopende strafzaak extra beschuldigingen bij. De Noorse krant Aftenposten meldt dat het gaat om verdenkingen van roekeloos gedrag en het overtreden van een contactverbod, waarbij Høiby schuld heeft bekend.

Opgepakt vlak voor start proces

Marius werd op 2 februari aangehouden, kort voordat de rechtszaak tegen hem van start ging. Hij staat terecht voor een reeks verdenkingen, waaronder (meervoudige) aanklachten van verkrachting, mishandeling, bedreiging en drugsdelicten.

Lees ook: Marius Borg Høiby blijft in hechtenis ondanks aflopen termijn

Verdediging wil samenvoegen

Advocaat Petar Sekulic liet aan Aftenposten weten dat de verdediging ermee instemt dat de aanvullende aanklachten worden meegenomen binnen de bestaande zaak.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ykvcnqk 3xa

Zaak houdt Noorwegen bezig

De strafzaak trekt veel aandacht in Noorwegen. Meerdere vrouwen hebben, in de rechtszaal of achter gesloten deuren, verklaard dat Marius hen zou hebben verkracht op momenten dat zij sliepen of zich niet konden verzetten. Ook zouden zij stellen dat hij zonder toestemming beeldmateriaal van hen maakte.

Bekijk ook:

BEELD: ANP