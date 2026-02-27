Marius Borg Hoiby Noorwegen Probleemzoon Mette Marit

Marius Borg Høiby blijft in hechtenis ondanks aflopen termijn

Tekst: Denise Delgado

27/02/2026

Slecht nieuws voor Marius Borg Høiby. De zoon van kroonprinses Mette-Marit wordt maandag niet vrijgelaten, ondanks dat zijn voorlopige hechtenis dan zou aflopen. Dat meldt het politiedistrict Oslo aan persbureau NTB.

Ook contactverbod langer

Ook het contactverbod dat Marius heeft met de zogeheten Frogner-vrouw is verlengd. Volgens de politie blijft dat verbod nog zes maanden van kracht, wat betekent dat hij in die periode geen contact met haar mag opnemen of zoeken.

Nieuwe verdenkingen bovenop lopende zaak

Marius, de zoon vankroonprinses Mette-Marit, zit sinds 2 februari vast op verdenking van onder meer mishandeling, bedreiging met een mes en het schenden van een contactverbod. Die verdenkingen kwamen bovenop de zaak waarin hij al terechtstaat voor tientallen feiten, waaronder verkrachting. Het proces hierover loopt momenteel bij de rechtbank in Oslo.

Lees ook: Marius Borg Høiby vervolgd voor vier verkrachtingen

De politie meldt dat het onderzoek naar de nieuwe verdenkingen inmiddels is afgerond. Marius ontkent de beschuldigingen van mishandeling en bedreiging met een mes.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

