Marius Borg Hoiby Noorwegen Probleemzoon Mette Marit

Marius Borg Høiby vervolgd voor vier verkrachtingen

Tekst: Denise Delgado

18/08/2025

Marius Borg Høiby (28), de zoon van kroonprinses Mette-Marit, wordt in Noorwegen vervolgd voor 32 aanklachten, waaronder vier verkrachtingen en mishandeling. Hij riskeert tien jaar cel.

Zeer ernstige zaak

Het Openbaar Ministerie spreekt van een ‘zeer ernstige zaak’. Volgens justitie is er veel bewijsmateriaal. Zo zou Marius tussen 2018 en 2024 vier vrouwen in hun slaap hebben verkracht en de feiten hebben gefilmd. Ook wordt hij verdacht van het heimelijk filmen van intieme lichaamsdelen. De aanklager benadrukt dat hij niet anders wordt behandeld omdat hij deel uitmaakt van de koninklijke familie.

Geweldadig

Daarnaast wordt Marius beschuldigd van zware mishandeling van twee ex-partners. Eén van hen verklaarde dat hij haar schopte, sloeg en in een wurggreep hield. Hij zou ook psychisch geweld hebben gebruikt. Zelf erkent de zoon van Mette-Marit dat hij in die periode gewelddadig werd onder invloed van alcohol en cocaïne. Tegen de Noorse omroep NRK gaf hij toe al langer met drugsverslaving te worstelen en opnieuw in behandeling te gaan.

Marius is het oudste kind van Mette-Marit uit een eerdere relatie en heeft geen koninklijke titel. Toen zijn moeder met kroonprins Haakon trouwde, was hij vier jaar oud.

De rechtszaak start waarschijnlijk in januari en zal naar verwachting zo’n zes weken in beslag nemen. Tijdens het onderzoek heeft de politie een grote hoeveelheid beeld- en videomateriaal doorgenomen.

