Marius Borg Høiby raakt diplomatiek paspoort kwijt na privégebruik

Het zit niet mee voor Marius Borg Høiby. De 28-jarige zoon van kroonprinses Mette-Marit is recent meerdere keren in aanraking gekomen met justitie, wordt verdacht van maar liefst 23 strafbare feiten en ligt onder een vergrootglas in de Noorse media. Alsof dat nog niet genoeg is, is nu ook zijn diplomatieke paspoort ingetrokken.

Al half jaar ingetrokken

Dat meldt het Noorse tijdschrift Se og Hør. Hoewel kroonprins Haakon vorig jaar tegenover omroep NRK nog bevestigde dat zijn stiefzoon zo’n paspoort had, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken nu weten dat het paspoort van Marius inmiddels al meer dan een half jaar geleden is ingetrokken.

Gebruikt voor privédoeleinden

Diplomatieke paspoorten zijn voorbehouden aan diplomaten, regeringsfunctionarissen en leden van koninklijke families en worden primair gebruikt voor officiële verplichtingen. Gebruik voor privédoeleinden is officieel niet toegestaan. Volgens bronnen zou Marius het document echter herhaaldelijk hebben ingezet voor persoonlijke reizen. Dit was voor het koninklijk huis aanleiding om samen met Buitenlandse Zaken strengere regels op te stellen.

Het paleis bevestigt dat er inmiddels duidelijke richtlijnen zijn opgesteld over wie binnen de koninklijke familie nog in aanmerking komt voor een diplomatiek paspoort. Enkel prins Sverre Magnus, prinses Märtha Louise en prinses Astrid zouden daar momenteel nog recht op hebben.

De kwestie rond het paspoort krijgt extra lading door de juridische situatie waarin Marius zich momenteel bevindt. Hij wordt verdacht van meerdere ernstige strafbare feiten, waaronder drie verkrachtingen. Het Noorse Openbaar Ministerie beslist mogelijk later deze maand of er een strafzaak tegen hem komt.

Onlangs werden Marius, kroonprins Haakon en broertje prins Sverre Magnus gespot in Portugal, waar ze samen genoten van een ontspannen weekje vakantie. Ondanks alle commotie lijkt het gezin nog gewoon te functioneren.

