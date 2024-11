Zoon prinses Mette-Marit gearresteerd voor verkrachting: Marius Borg Høiby ontkent schuld

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse prinses Mette-Marit, is maandagavond in Oslo gearresteerd op verdenking van verkrachting. Høiby zou iemand hebben verkracht die bewusteloos was of zich om andere redenen niet kon verzetten, meldt de Noorse krant Dagbladet.

Het gaat om seksueel contact zonder geslachtsgemeenschap. De veiligheidsdienst van het koninklijk huis heeft Dagbladet laten weten op de hoogte te zijn van de arrestatie.

Høiby ontkent tegenover Noorse media de nieuwe aanklachten die tegen hem zijn ingediend. “Høiby ontkent schuld voor de uitgebreide aanklacht”, zegt zijn advocaat Øyvind Bratlien tegen Noorse media. “Hij werkt goed samen met de politie en zal een verklaring afleggen.” Het Noorse hof laat aan de krant Aftenposten weten niet te kunnen reageren op de zaak, waar zij “begrip voor vragen”.

Meerdere verdenkingen

Høiby werd eerder al verdacht van het fysiek en psychisch mishandelen van drie ex-partners. Hij werd begin augustus al eens gearresteerd toen hij zijn toenmalige vriendin zou hebben aangevallen. Die aanklacht tegen Høiby is nu ook uitgebreid met “misbruik”. Høiby wordt daarnaast verdacht van het online met de dood bedreigen van een man.

Slachtoffer ‘heeft het moeilijk’

“Ze heeft het moeilijk, en het is zwaar”, laat de juridisch adviseur van het vermeende slachtoffer weten aan de krant. “Het was niet zij die aangifte deed, maar de politie opende zelf een zaak.” De advocaat van Høiby heeft nog niet gereageerd op de arrestatie.

Kroonprins ‘kan niet inhoudelijk reageren’

Kroonprins Haakon, de stiefvader van Høiby, wordt bij ieder bezoek dat hij aflegt bestookt met vragen van de pers. Hij zei eerder niet inhoudelijk te willen reageren op de zaak. De kroonprins zei wel dat het logisch is dat er veel meningen zijn. “Tegelijkertijd proberen we ons werk te doen en moet de politie de zaak afhandelen.”