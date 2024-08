Tweede ex-vriendin zoon kroonprinses Mette-Marit bevestigt zijn wangedrag: Marius vaker gewelddadig

Nora Haukland, de ex-vriendin van Marius Borg Høiby, zegt dat de zoon van kroonprinses Mette-Marit vaker gewelddadig is geweest. Op Snapchat beschuldigt ze hem van psychisch en fysiek geweld, schrijft de Noorse zender TV2.

“Ik wilde mijn mond houden tot ik de verklaring van mijn ex hoorde. Ik vond het frustrerend dat Marius praat alsof dit de eerste keer is dat dit gebeurt”, zegt Haukland tegen haar volgers. Ze had tussen 2022 en 2023 een jaar lang een relatie met Høiby. “Hij heeft me in mijn gezicht geslagen, geschopt, gewurgd en mijn appartement vernield. Ook in het nieuwe huis van moeder heeft hij spullen vernield.”

Lees ook: Noorse TV2: slachtoffer van zoon Mette-Marit had ‘zichtbare sporen van klap op achterhoofd’

Psychisch en fysiek geweld

Haukland verwijst ook naar een bericht van een andere ex van Høiby, Juliane Snekkestad. Het model datete vier jaar met hem en stelde eerder deze week op Instagram dat ze slachtoffer was geworden van psychisch en fysiek geweld “door de persoon in kwestie”.

Lees ook: Zoon kroonprinses Mette-Marit opgepakt voor mishandeling van vrouw

Verantwoordelijkheid

“Het is heel moeilijk om het hier te delen, want wat er ook gebeurt, ik hou ongelooflijk veel van hem”, vervolgt Haukland. “Ik wil hem niet verder onder druk zetten, maar nu zie ik dat hij doet alsof het eenmalig is. Dat hij alleen verantwoordelijkheid neemt voor wat openbaar is, stoort mij.”

Gewelddadig tegen huidige vriendin

Høiby bekende woensdag in Noorse media dat hij vorige week gewelddadig is geweest tegen zijn huidige vriendin. De 27-jarige zoon van kroonprinses Mette-Marit was naar eigen zeggen onder invloed van alcohol en drugs.