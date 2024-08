Zoon kroonprinses Mette-Marit opgepakt voor mishandeling van vrouw

Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit uit een eerdere relatie, wordt beschuldigd van mishandeling. Volgens Noorse media werd de 27-jarige Høiby afgelopen weekend gearresteerd na een incident in Oslo. Een vrouw zou daarbij lichtgewond zijn geraakt.

Zijn advocaat bevestigt dat Høiby wordt beschuldigd van eenvoudige mishandeling, maar zegt nog niet op de hoogte te zijn van de volledige inhoud van de zaak. Ook vraagt hij om “rust en privacy” voor zijn cliënt zodat de politie “haar werk kan doen, zonder dat de media over de feiten en de schuld beslissen”. Het Noorse hof reageert niet op het bericht en verwijst naar de advocaat.

Mette-Marit niet in Parijs

De arrestatie van Høiby verklaart mogelijk waarom Mette-Marit dinsdag niet zoals gepland met kroonprins Haakon in Parijs was voor de Olympische Spelen. Op de website van het koningshuis staat nog steeds dat de kroonprins en de kroonprinses samen tot en met zaterdag in de Franse hoofdstad zijn.