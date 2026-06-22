Merel Westrik neemt presentatie Project Rembrandt over van Annechien Steenhuizen

Tekst: Ruth Smeets

Merel Westrik is de nieuwe presentator van Project Rembrandt. De NTR heeft bekendgemaakt dat zij het vijfde seizoen van het programma gaat leiden.

De nieuwe reeks is in het voorjaar van 2027 te zien. Merel neemt de plek in van Annechien Steenhuizen, die vanwege privéomstandigheden voorlopig haar werkzaamheden heeft neergelegd. De opnames zijn inmiddels begonnen in Italië.

Merel Westrik naar Italië voor nieuwe reeks

De voorgaande vier seizoenen van Project Rembrandt werden gepresenteerd door Annechien Steenhuizen. Voor de jubileumeditie kiest de NTR nu voor Merel Westrik. De omroep meldt: ‘Project Rembrandt werd de voorgaande vier seizoenen gepresenteerd door Annechien Steenhuizen. Zij is, wegens privéomstandigheden, voorlopig gestopt.’

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Ruim duizend aanmeldingen

Voor het nieuwe seizoen meldden zich meer dan duizend mensen aan. Daaruit zijn twaalf schildertalenten gekozen die gaan strijden om de titel beste kunstschilder van Nederland. Ze worden daarbij begeleid door coaches Jaap Godrie en Iris Frederix. De NTR zegt over de locatie: ‘Dit alles speelt zich af op dé plek waar het in zeventiende eeuw allemaal gebeurde, het kloppend hart van de schilderkunst: Italië.’

Opdrachten rond grote meesters

De kandidaten krijgen in Italië opdrachten die zijn gebaseerd op bekende meesters als Rembrandt, Gerard van Honthorst en Michelangelo. Hun schilderijen worden beoordeeld door kunstenaar Raquel van Haver, Teylers Museum-directeur Marc de Beyer en verschillende gastexperts. De winnaar mag een meesterwerk tentoonstellen in het Teylers Museum in Haarlem.

Onduidelijkheid rond Annechien Steenhuizen

Annechien Steenhuizen is al lange tijd niet op televisie verschenen. Over de reden van haar afwezigheid wordt weinig naar buiten gebracht. Evert Santegoeds zegt dat hij weet wat er speelt, maar daar niets over wil vertellen. Hij verklaart: ‘Het is lastig om daar wat over te zeggen, omdat ze mij heeft gevraagd om te respecteren dat ze het daar niet over heeft. We weten wel wat er is, maar dat is zo’n strikte privésituatie dat ik mijn vingers daar niet aan ga branden. Ik kan haar alleen maar heel veel sterkte wensen.’