Merel Westrik niet meer te horen bij De Coen & Sander Show: kiest voor zichzelf

Tekst: Evelien Berkemeijer

Merel Westrik heeft dinsdagochtend haar vertrek aangekondigd uit De Coen & Sander show op radiozender JOE. De nieuwslezeres is na deze week definitief niet meer te horen in de ochtendshow.

Volgens de zender is haar beslissing vooral ingegeven door de lastige combinatie van het vroege ritme met haar privéleven. Merel Westrik gaf eerder al aan dat het vroege opstaan voor De Coen & Sander Show niet uit te houden zou zijn.

Moeilijk te combineren

Een woordvoerder van de zender bevestigt het nieuws aan De Telegraaf en licht het besluit toe. ‘Het vroege opstaan bleek lastig te combineren met haar persoonlijke leven. Heel erg jammer. Ze was een enorme aanwinst voor onze zender. De chemie met Coen Swijnenberg en Sander Lantinga was ijzersterk. Ze kiest voor zichzelf en daar hebben we alle respect voor.’

Vertrek aangekondigd op de radio

Westrik maakte haar vertrek dinsdagochtend zelf bekend in De Coen & Sander show. Daarmee komt er na deze week een einde aan haar rol als nieuwslezeres in het ochtendprogramma van JOE. Na het vertrek van Westrik neemt Mart Grol voorlopig haar plek in. JOE gaat intussen op zoek naar een vaste vervanger. Dat het zware ochtendritme haar moeite kostte, was al langer duidelijk, want vorig jaar liet de nieuwslezeres al doorschemeren dat het vroege opstaan voor haar ‘uiteindelijk niet vol te houden’ leek.

Foto: Nick van Ormondt / JOE