Johan Derksen

Johan Derksen haalt uit naar Humberto Tan maar vleit Merel Westrik

Tekst: Evelien Berkemeijer

13/11/2025

Tijdens de uitzending van dinsdagavond van Vandaag Inside liet Johan Derksen zich opnieuw kritisch uit over Humberto Tan. De presentator kwam ter sprake toen Wilfred Genee vroeg of Johan had gekeken naar het programma Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog. Daarin reist Tan samen met Kees Tol en Pepijn Crone de wereld rond met een fotocamera in de hand.

Hoewel het gesprek in Vandaag Inside met die vraag begon, ging het al snel over Humberto Tan zelf en al snel begon Johan Derksen over Merel Westrik.

Allergisch voor Humberto Tan

Johan hield zich niet in toen het onderwerp eenmaal op tafel lag. ‘Ik ben allergisch voor Humberto Tan. Alles wat die man doet is overdreven. Overdreven vrolijk, overdreven meelevend, overdreven somber. Alles overdreven. Laat de werkelijke Humberto Tan opstaan. Ik vind het zo’n vreselijke man.’

Lees ook: Johan Derksen zit niet te wachten op Gert Verhulst

Johan Derksen over Merel Westrik

Ondanks zijn afkeer had Johan het programma wél gezien. In plaats van over de inhoud te praten, richtte hij zijn aandacht echter op iets anders. ‘Ik las toevallig vandaag een interview met een bloedmooi meisje en dat was de vrouw van die Crone.’ Daarmee doelde hij op presentatrice Merel Westrik, die momenteel te zien is in Het Sinterklaasjournaal.

Wilfred Genee merkte op dat Het Sinterklaasjournaal hoge kijkcijfers trekt, terwijl de nieuwe reisserie van Humberto beduidend minder kijkers wist te boeien.

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Feestelijke Voorstelling Les Miserables In Carre

BN-ers treuren om overleden Viola Holt: ‘Een warm en nuchter mens’

Na het overlijden van Joost Prinsen (83) vorige week maandag, en eerder dit jaar onder anderen Manuëla Kemp (61), Ron Brandsteder (74), Dieuwertje Blok (67), Loretta Schrijver, Gerard Cox (85) en Joke Bruijs (73), is nu ook Viola Holt er niet meer. De voormalig ’De 5 Uur Show’-presentatrice overleed donderdag 6 november op 76-jarige leeftijd…
Vriendin Wendy Van Dijk

Wendy van Dijk blij met rustiger leven: ‘Was vooral overleven’

Na jaren waarin haar gezicht bijna dagelijks op televisie te zien was, heeft Wendy van Dijk (54) een ander ritme gevonden, eentje dat beter past bij wie ze nu is. De presentatrice heeft haar werktempo drastisch teruggeschroefd en dat voelt volgens haar verrassend goed.
Weekend johan derksen

Johan Derksen onthult reden achter conflict met Femke Halsema

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside kwam Johan Derksen opnieuw terug op zijn moeizame relatie met burgemeester Femke Halsema. Aanleiding was een eerdere opmerking van haar, waarin ze aangaf niet op een man in bed te zitten te wachten. Johan reageerde met een veelzeggend commentaar dat tot verbazing leidde bij de rest van de tafel.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien