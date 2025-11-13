Johan Derksen haalt uit naar Humberto Tan maar vleit Merel Westrik

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens de uitzending van dinsdagavond van Vandaag Inside liet Johan Derksen zich opnieuw kritisch uit over Humberto Tan. De presentator kwam ter sprake toen Wilfred Genee vroeg of Johan had gekeken naar het programma Gelukkig Hebben We De Foto’s Nog. Daarin reist Tan samen met Kees Tol en Pepijn Crone de wereld rond met een fotocamera in de hand.

Hoewel het gesprek in Vandaag Inside met die vraag begon, ging het al snel over Humberto Tan zelf en al snel begon Johan Derksen over Merel Westrik.

Allergisch voor Humberto Tan

Johan hield zich niet in toen het onderwerp eenmaal op tafel lag. ‘Ik ben allergisch voor Humberto Tan. Alles wat die man doet is overdreven. Overdreven vrolijk, overdreven meelevend, overdreven somber. Alles overdreven. Laat de werkelijke Humberto Tan opstaan. Ik vind het zo’n vreselijke man.’

Lees ook: Johan Derksen zit niet te wachten op Gert Verhulst

Johan Derksen over Merel Westrik

Ondanks zijn afkeer had Johan het programma wél gezien. In plaats van over de inhoud te praten, richtte hij zijn aandacht echter op iets anders. ‘Ik las toevallig vandaag een interview met een bloedmooi meisje en dat was de vrouw van die Crone.’ Daarmee doelde hij op presentatrice Merel Westrik, die momenteel te zien is in Het Sinterklaasjournaal.

Wilfred Genee merkte op dat Het Sinterklaasjournaal hoge kijkcijfers trekt, terwijl de nieuwe reisserie van Humberto beduidend minder kijkers wist te boeien.

FOTO: ANP