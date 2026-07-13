Theu Boermans geridderd bij afscheid Soldaat Van Oranje

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na bijna zestien jaar komt er een einde aan Soldaat van Oranje. Bij de allerlaatste voorstelling is regisseur Theu Boermans koninklijk onderscheiden voor zijn langdurige verdiensten.

Theu Boermans ontving de onderscheiding zondagmiddag voorafgaand aan de laatste voorstelling van de musical. De 76-jarige regisseur werd in de TheaterHangaar in Katwijk benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Voor het publiek was zaterdagavond al de laatste voorstelling van Soldaat Van Oranje gespeeld.

Uitzonderlijke verdiensten

De regisseur kreeg de onderscheiding voor zijn ‘uitzonderlijke en langdurige verdiensten op het gebied van theater, musical, film en cultureel erfgoed’. Hij stond aan de wieg van Soldaat van Oranje en was sinds 2009 verantwoordelijk voor de artistieke vormgeving van de productie.

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Bijdrage aan historisch bewustzijn

Burgemeester Nathanaël Middelkoop van Katwijk stelde tijdens de uitreiking dat ‘de voorstelling heeft bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog en tijdloze thema’s als vrijheid, moed, vriendschap en morele verantwoordelijkheid toegankelijk heeft gemaakt voor een breed publiek’. De musical vertelt over de oorlogsjaren van student Erik Hazelhoff Roelfzema.

Meer dan vier miljoen kaarten

Soldaat van Oranje werd in totaal 3.967 keer gespeeld. Voor de musical werden meer dan vier miljoen kaarten verkocht. De allerlaatste voorstelling werd zondagmiddag gespeeld voor acteurs en crewleden die de afgelopen zestien jaar aan het stuk meewerkten. Hoewel eerder meerdere keren was aangekondigd dat de productie zou stoppen, volgde daarna telkens een verlenging.