Soldaat van Oranje stopt, nieuws legt website musical direct plat

Na zestien jaar valt het doek voor Soldaat van Oranje De Musical. De langstlopende voorstelling in de Nederlandse theatergeschiedenis geeft op zondag 12 juli de allerlaatste voorstelling in Katwijk. Het nieuws zorgde direct voor een massale run op kaarten, waardoor de website platging.

De producent spreekt van een ‘ongekend’ grote vraag. De makers benadrukken dat de voorstelling in de TheaterHangaar na zondag 12 juli écht niet terugkeert. Ondertussen wordt gewerkt aan een oplossing voor de website van musical Soldaat van Oranje, die de hoge interesse niet aankan.

Laatste voorstelling op 12 juli

Soldaat van Oranje De Musical, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema, stopt definitief. De makers verzekeren dat de allerlaatste voorstelling op zondag 12 juli in de TheaterHangaar in Katwijk plaatsvindt en dat de productie daarna niet terugkomt.

Stormloop op tickets legt site plat

Het stopbericht leidde tot een stormloop op kaarten. Een woordvoerder van de producent noemt het ‘ongekend’. De vraag is zo groot dat de website is uitgevallen en er inmiddels een wachtrij voor tickets staat. ‘We werken hard aan een oplossing, maar het is ongekend’, laat de producent weten. ‘Er is zoveel vraag op dit moment.’

Soldaat Van Oranje stopt echt

Investeerder Alex Mulder benadrukt in Het Parool dat er eerder nooit is gezegd dat de musical zou stoppen. ‘Er zijn heel veel grappen over gemaakt, maar wij hebben nooit gezegd dat we zouden stoppen’, zegt Alex Mulder in Het Parool. ‘Wat we keer op keer hebben gemeld, is dat de kaartverkoop was verlengd, maar we hebben nooit gezegd dat we zouden stoppen. Nu wel.’

