Dwayne Johnson speelt motorstuntman met dementie in Free Byrd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dwayne Johnson kruipt in de huid van een motorstuntman met dementie in de nieuwe actie-dramafilm Free Byrd. De acteur speelt niet alleen de hoofdrol, maar produceert de film ook voor Artists Equity, het productiebedrijf van Ben Affleck en Matt Damon.

Free Byrd vertelt het verhaal van een stuntman uit Las Vegas die zijn dementie verborgen houdt voor zijn omgeving, zelfs voor zijn broer. Terwijl zijn geheugen hem steeds vaker in de steek laat, zet hij alles op het spel voor één laatste spectaculaire sprong. Een rol die voor Dwayne Johnson veel betekent.

Laatste sprong

Volgens de officiële synopsis onderzoekt de film ‘de immense mysteries van de geest en de schoonheid en kracht van het vragen om hulp voordat het te laat is’. Greg Kwedar, tweevoudig Oscar-genomineerd voor Sing Sing en Train Dreams, neemt de regie voor zijn rekening en herschrijft ook het scenario. Het script werd oorspronkelijk geschreven door Jon Boyer en stond op de Black List. Een eerdere versie kwam van Michael Schwartz en Tyler Nilson, bekend van The Peanut Butter Falcon.

Persoonlijk verhaal

Johnson noemt het project bijzonder betekenisvol. ‘Free Byrd’ is in veel opzichten een geschenk,’ zegt hij. ‘Het symboliseert de heilige schoonheid van het leven, maar ook de harde en meedogenloze realiteit ervan. Het onderwerp van ‘Free Byrd’ is voor Greg Kwedar en mijzelf zeer persoonlijk geworden, nu we samen deze noodlottige reis zijn gaan ontrafelen. Artists Equity is een ongelooflijke partner gebleken op het gebied van filmproductie en kunst. Ze delen niet alleen Gregs visie op de film, maar voelen zich ook allemaal op hun eigen unieke en persoonlijke manier verbonden met ons verhaal. Wanneer de geest van een geliefde begint af te takelen, krijgt het leven een compleet nieuwe betekenis.’

Sterk productieteam

Oscar-genomineerde Gil Netter bracht het project onder de aandacht van Artists Equity en is een van de producenten. Ook Fifth Season, Seven Bucks Productions en Ethos zijn bij de productie betrokken. Affleck en Damon reageren enthousiast: ‘Dit is een project waar we ons allemaal binnen het bedrijf persoonlijk mee verbonden voelen. Greg is een van de meest veelbelovende scenarioschrijvers en regisseurs van dit moment, en Dwayne is een buitengewoon talent en persoon. We zijn enorm blij dat ze ervoor hebben gekozen om dit met ons te maken en kijken ernaar uit om de voltooide film met het publiek te delen.’

Drukke periode voor Johnson

Het nieuws komt op een druk moment voor Johnson. De acteur ontving onlangs een Golden Globe-nominatie voor The Smashing Machine en bereidt zich voor op de release van Disney’s live-action Moana. Daarna is hij te zien in Jumanji: Open World en Lizard Music, de nieuwe film van Benny Safdie.

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BRON: VARIETY