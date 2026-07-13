Jan Slagter en Cisca Dresselhuys nemen de mediaweek onder de loep in podcast

Tekst: Evelien Berkemeijer

Omroep MAX lanceert binnenkort een vernieuwde versie van de podcast Slagter & Dresselhuys weten het beter. Jan Slagter en Cisca Dresselhuys nemen luisteraars deze zomer wekelijks mee door de mediaweek.

Met scherpe observaties, humor en tientallen jaren aan ervaring bespreken Jan Slagter en Cisca Dresselhuys de grote verhalen, opvallende formats en terugkerende discussies in kranten, op radio en televisie en online. Het vertrouwde duo is nieuwsgierig en uitgesproken en schuwt een onderlinge discussie niet.

Wekelijks een ander genre

Iedere aflevering staat daarnaast een herkenbaar genre centraal. Van reality-tv en talkshows tot quizzen: Jan Slagter en Cisca Dresselhuys onderzoeken wat de wetten van het genre zijn en waarom bepaalde formules wel of niet werken. Wekelijks schuift een maker, presentator of duider aan die het besproken genre van binnenuit kent. Onder anderen Antoinette Hertsenberg, Gerri Eickhof en Marcel van Roosmalen zijn te gast. Tijdens de gesprekken is er ook ruimte voor persoonlijke verhalen over loopbanen, ambities, twijfels en het leven naast de camera of microfoon.

Zeven afleveringen

Slagter & Dresselhuys weten het beter bestaat uit zeven afleveringen. Vanaf zaterdag 18 juli verschijnt iedere week een nieuwe aflevering via NPO Luister en alle andere podcastplatforms.