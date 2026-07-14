Mette-Marit reageert voor het eerst na longtransplantatie

Tekst: Lisa Manche

Dinsdag werd bekendgemaakt dat Mette-Marit uit het ziekenhuis is ontslagen en thuis mag revalideren na haar longtransplantatie. Nu laat de Noorse kroonprinses voor het eerst zelf wat van zich horen.

‘Geschenk van het leven’

In een verklaring laat Mette-Marit weten dat ze enorm dankbaar is voor de nieuwe longen die ze heeft gekregen. Ze noemt het ‘een geschenk van het leven’. ‘Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe dankbaar en nederig ik hiervoor ben’, zegt de prinses.

Dank aan het zorgpersoneel

Ook wil de prinses iedereen bedanken die haar heeft bijgestaan tijdens haar ziekte en na de transplantatie. ‘Mijn familie, de artsen, chirurgen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, het overige zorgpersoneel en alle anderen die zich dagelijks op onvervangbare wijze inzetten voor de Noorse gezondheidszorg.’

Steun aan lotgenoten

Mette-Marit richt zich ook tot haar lotgenoten. ‘Jullie zijn fantastisch geweest in een van de zwaarste fasen van het leven. Leven met fibrose is niet voor watjes, en er gaat geen dag voorbij zonder dat ik denk aan hoe sterk jullie zijn.’ Tot slot wil ze iedereen in Noorwegen bedanken voor alle steunbetuigingen. ‘Het heeft me kracht gegeven op de momenten dat ik dat het hardst nodig had.’

Zoon Marius uit gevangenis

Het nieuws dat Mette-Marit thuis mag revalideren van haar longtransplantatie komt op dezelfde dag dat haar zoon Marius Borg Høiby te horen heeft gekregen dat hij de gevangenis met een enkelband mag verlaten. Meer daarover lees je hier.