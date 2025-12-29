Mick Harren (58) en zijn Kim (28) verwachten kindje

Tekst: Dunya Diercks

Zanger Mick Harren en zijn vriendin Kim verwachten hun eerste kind samen. Mick heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie. Net als Kim en Mick verheugen ze zich al enorm op de komst van de kleine, vertelt de zanger aan Shownieuws.

Mick vertelt openhartig dat Kim zwanger raakte in de week dat zij haar spiraaltje liet verwijderen. Hij schetst dat Kim eigenlijk meteen een nieuw spiraaltje moest laten plaatsen, maar dat is pijnlijk en dat wilde ze eigenlijk niet. Met het gevolg daarvan zijn ze allebei heel gelukkig.

Kerstverrassing

De kinderen van Mick wisten nog van niets en werden verrast met kerst. ‘Met kerstavond zijn we met z’n allen uit eten gegaan en toen heb ik een soort feestkaart gemaakt met de echo.’ Daarin schreef Mick uit naam van zijn derde kind, een dochter, een boodschap aan zijn zoon. Ook onthulde hij meteen de naam: ‘Lieve grote broer, ik zie je in 2026. Liefs, Amy Harren.’ Zijn kinderen ‘vonden het geweldig’, zegt Mick dolgelukkig.