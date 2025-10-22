Flikken Rotterdam

Flikken Rotterdam trekt de stekker eruit wegens bezuinigingen

Tekst: Denise Delgado

22/10/2025

Na negen seizoenen valt in 2026 het doek voor ‘Flikken Rotterdam’. De populaire politieserie houdt op te bestaan vanwege de bezuinigingen binnen de publieke omroep. Dat bevestigt ‘AVROTROS’.

Hoogst gewaardeerde NPO-programma

‘We kijken met trots terug op acht seizoenen van een serie die uitgroeide tot een vaste waarde op de Nederlandse televisie. Flikken Rotterdam weet als geen ander spanning te combineren met actuele verhalen, recht uit het hart van de stad,’ laat de omroep weten. ‘De beslissing om te stoppen is niet genomen op basis van de inhoud of kwaliteit van het programma; de serie was zelfs het hoogst gewaardeerde NPO-programma van dit kwartaal, maar de bezuinigingen binnen de publieke omroep dwingen tot lastige afwegingen, en dit is daar één van.’

Lees ook: Pieter-Christiaan krijgt acteerkriebels na rol in Flikken Rotterdam

Rauw, herkenbaar en vol karakter

Het negende en laatste seizoen wordt momenteel voorbereid en zal eind 2026 te zien zijn. Tot die tijd werkt de cast en crew vol overtuiging verder aan de geliefde reeks. ‘Dankzij hen kreeg Flikken Rotterdam een eigen gezicht: rauw, herkenbaar en vol karakter,’ aldus AVROTROS.

De serie, met hoofdrollen voor Mark van Eeuwen, Huub Stapel, Ortál Vriend, Anneke Sluiters en Cees Geel, is een spin-off van het Vlaamse Flikken, dat tussen 1999 en 2009 op televisie te zien was.

Lees ook: Maartje van de Wetering stopt met Flikken Rotterdam

Huub Stapel stopte er zelf mee na het achtste seizoen. Bekijk de video hieronder:

BEELD: Flikken Rotterdam via IMDB

