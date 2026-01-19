Koninklijk Huis viert 83e verjaardag prinses Margriet met foto

Tekst: Denise Delgado

Prinses Margriet viert maandag haar 83e verjaardag. Ter gelegenheid deelt het Koninklijk Huis op Instagram een beeldige foto waarop ze poseert met haar hond Boogiewoogie.

‘Prinses Margriet viert vandaag haar 83ste verjaardag,’ klinkt het onder de foto. De foto is in januari 2023 gemaakt op Paleis ’t Loo. Het portret zet een vertrouwd beeld neer: warm, informeel en dichtbij. Ook op hoge leeftijd blijft de prinses zichtbaar betrokken.

Trouwde met een burger

In 1967 trouwde Margriet met Pieter van Vollenhoven. Ze was daarmee de eerste Oranje die met een burger trouwde. Samen kregen zij vier zonen: Maurits (1968), Bernard (1969), Pieter-Christiaan (1972) en Floris (1975). Jarenlang was de prinses een boegbeeld van het Rode Kruis.

Armbreuk

Na de troonsafstand van prinses Beatrix in 2013 trad Margriet wat meer op de achtergrond, maar haar inzet voor gehandicaptensport, gezondheidszorg en cultuur bleef. Vorig jaar kwam ze ten val op de ijsbaan en brak haar arm; kort daarna opende ze desondanks een tentoonstelling, met haar arm in een mitella. Bekijk de video hieronder:

BEELD: RVD-Martijn Beekman/ANP