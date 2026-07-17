Man van overleden influencer Petra deelt foto van uitvaart

Tekst: Lisa Manche

Ruben Jansen heeft voor het eerst na het overlijden van zijn vrouw, Petra Quist, van zich laten horen. Petra overleed vorige week een paar uur na de geboorte van hun dochter. Het influencer-koppel nam hun volgers mee in hun leven, maar nu deelt Ruben een foto van Petra’s uitvaart.

Foto van de uitvaart

‘I’ll be right beside you dear’, schrijft Ruben. Op de foto is te zien hoe hij zich geëmotioneerd over de kist van zijn vrouw buigt. Bovenop de kist liggen talloze roze, oranje en witte bloemen.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

‘Hartverscheurend’

De post roept veel reacties op. Onder het bericht betuigen heel veel mensen hun medeleven. ‘Hartverscheurend dit’, schrijft iemand. ‘Zo ontzettend trots op jou. Voor altijd in ons hart. onze P, wat missen we haar’, schrijft een ander.

Petra en Ruben namen hun volgers jarenlang mee in hun levens via het Instagram-account Date & Discover. Begin dit jaar maakten ze bekend dat hun liefde werd bezegeld met een kindje.

Overleden na bevalling

Vorige week woensdag om 7:56 uur werd dochter Jessie Petra Jansen kerngezond geboren. Petra heeft haar dochtertje nog vast kunnen houden. ‘Wat was ze gelukkig en wat heeft ze hier enorm naar uitgekeken. Eindelijk was het moment daar!’ schreef Ruben vorige week in een bericht op Instagram. Maar kort daarna sloeg het noodlot toe. Petra moest voor een routine ingreep onder narcose op de OK. Waar ze plotseling een hartstilstand kreeg. Met man en macht probeerden ze haar te redden, maar het mocht niet baten. Ze overleed om 13:00 uur, vijf uur na de geboorte van haar dochter.