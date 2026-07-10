Influencer Petra overlijdt na bevalling: BN’ers reageren aangeslagen

Tekst: Lisa Manche

Wat de mooiste dag van hun leven moest zijn, eindigde in een nachtmerrie. Petra, bekend van het Instagram account ‘Date and discover’, overleed woensdag slechts vijf uur na de geboorte van haar dochter aan een hartstilstand. BN’ers reageren aangeslagen op het bericht van haar partner Ruben.

Petra en Ruben

Petra en Ruben zijn al jarenlang actief op Instagram. De twee geven hun volgers een inkijkje in hun leven en begin dit jaar maakten ze bekend dat hun liefde bezegeld werd met een kindje.

‘Eindelijk was het moment daar’

Afgelopen woensdagochtend om 7:56 uur werd dochter Jessie Petra Jansen kerngezond geboren. Petra heeft haar dochtertje nog vast kunnen houden. ‘Wat was ze gelukkig en wat heeft ze hier enorm naar uitgekeken. Eindelijk was het moment daar!’ schrijft Ruben in een bericht op Instagram.

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Overlijden

Kort daarna moest Petra voor een routine ingreep onder narcose op de OK. Daar ging het mis. ‘P kreeg een hartstilstand. Met man en macht hebben ze haar proberen te redden, maar het mocht niet baten. P is komen te overlijden op 8-7-26 rond 13:00 uur. Vijf uur na de geboorte van onze kleine meid’, schrijft Ruben.

‘Onbeschrijflijk verdrietig’

Veel BN’ers reageren aangeslagen onder het bericht. ‘Ik ken jullie niet maar deze post komt net op mijn feed voorbij en ik vind het onbeschrijflijk verdrietig. Ik wens jou en jullie families alle sterkte van de wereld, en hoop op heel veel liefde van iedereen om jullie heen’, schrijft Chantal Janssen. ‘Wat een afschuwelijke nachtmerrie. Ik stuur jullie alle kracht die ik in me heb. Heel veel liefs’, pent Jim Bakkum. ‘Wat een intens verdriet. Ongelooflijk veel sterkte’, schrijft radio-dj Domien Verschuuren.

Gebroken

Met dochter Jessie gaat het goed en ze gaat met haar vader mee naar huis. ‘Schatje, ik ben gebroken en ik ga je zo enorm missen, maar ik beloof je dat ik ons kleine meisje alles zal geven wat ze nodig heeft en dat ze haar prachtige moeder zo goed mogelijk leert kennen’, richt Ruben aan zijn grote liefde.