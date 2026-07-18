Dit verdienen de hofdames van koningin Máxima

Tekst: Lisa Manche

Ze zijn stijlvol gekleed, staan altijd op de achtergrond en begeleiden koningin Máxima tijdens belangrijke evenementen in binnen- en buitenland. Als hofdame maak je deel uit van de directe entourage van de koningin, koning en prinses Beatrix. Een bijzondere functie, waarvoor ongetwijfeld een vorstelijk salaris wordt betaald… Toch?

Onmisbare steun voor Máxima

Hoewel ze zelden zelf de schijnwerpers opzoeken, zijn de hofdames onmisbaar voor het goed verlopen van officiële verplichtingen. Ze begeleiden Máxima tijdens werkbezoeken, staatsbezoeken en andere representatieve gelegenheden en zorgen ervoor dat alles achter de schermen soepel verloopt. Ook wanneer buitenlandse staatshoofden Nederland bezoeken, ontfermen zij zich vaak over de partner van de gast.

De hofdames werken daarbij nauw samen met de adjudanten van koning Willem-Alexander en vormen een belangrijke schakel binnen de Dienst van het Koninklijk Huis.

Geen salaris

Je zou denken dat een hofdame goed betaald krijgt, maar niets blijkt minder waar. Op de website van het Koninklijk Huis staat vermeld dat de functie van hofdame een ‘onbezoldigde honoraire functie’ is. Dat betekent simpelweg dat er geen salaris tegenover staat. Vaak hoeven hofdames maar af en toe aanwezig te zijn voor een evenement. Daarom hebben ze vaak nog een andere baan ernaast.

Dat is trouwens niet altijd zo geweest. Vroeger maakten hofdames veel vaker fulltime deel uit van het hof, maar sinds de tijd van koningin Juliana is de functie uitgegroeid tot een erefunctie die naast andere werkzaamheden wordt vervuld.

De eer is de beloning

Een loonstrook zit er dus niet in, maar de functie brengt natuurlijk wel iets anders met zich mee: een unieke inkijk achter de schermen van het Koninklijk Huis. Hofdames zijn aanwezig bij staatsbanketten, begeleiden de koningin tijdens bijzondere reizen en maken historische momenten van heel dichtbij mee. Voor veel vrouwen die deze functie bekleden, is juist dát de grootste beloning.

Het is dan ook een rol die is weggelegd voor vrouwen met veel bestuurlijke en maatschappelijke ervaring, die gewend zijn om gesprekken te voeren met zowel diplomaten als de ‘gewone’ burger.