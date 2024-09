Trump haalt uit naar Taylor Swift

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft gezegd “geen fan” te zijn van Taylor Swift, nadat bekend was geworden dat de zangeres op Kamala Harris gaat stemmen. De invloedrijke zangeres maakte haar keuze woensdag bekend na het verkiezingsdebat tussen Trump en Harris.

“Ik was geen fan van Taylor Swift”, vertelde Trump tegen Fox News. De Republikeinse presidentskandidaat stelde dat het “een kwestie van tijd” was voordat Swift haar steun voor Harris zou uitspreken, omdat “ze altijd een Democraat lijkt te steunen”. Trump zei ook dat Swifts keuze “haar waarschijnlijk commercieel gezien nog duur zal komen te staan”.

Swift maakte via Instagram bekend te gaan stemmen op vicepresident Harris en haar running mate Tim Walz. Ze schreef voor Harris te kiezen, omdat zij “vecht voor rechten en doelen die een vechter nodig hebben om te overleven”. Ook liet ze zich positief uit over Walz, die “al decennialang opkomt voor lhbti-rechten, IVF en het recht van vrouwen om over hun eigen lichaam te beslissen”.

Kattenvrouwtje

De zangeres plaatste ook een foto van haarzelf met haar kat, en sloot haar verklaring af met “Met liefde en hoop, Taylor Swift. Kinderloos kattenvrouwtje”. Daarmee verwijst ze naar een veelbesproken uitspraak van Trumps vicepresidentskandidaat J.D. Vance. Hij omschreef Harris en een aantal Democraten in 2021 als “een stel kinderloze kattenvrouwtjes”.

Walz reageerde woensdag opgetogen op de steunbetuiging van Swift. Hij hoorde het nieuws live in de uitzending van MSNBC. De vicepresidentskandidaat verklaarde “ontzettend dankbaar” te zijn en spoorde Swifties, zoals de fans van Swift worden genoemd, aan “in actie te komen”. De zangeres riep haar achterban op eigen research te doen in aanloop naar de verkiezingen in november.

De Amerikaanse zangeres is al jaren een van de populairste en invloedrijkste artiesten ter wereld. Op Instagram heeft ze 283 miljoen volgers. Time Magazine riep de succesvolle Swift in 2023 uit tot Persoon van het Jaar, nadat ze in dat jaar meerdere albums had uitgebracht, op wereldtournee was gegaan en een concertfilm had uitgebracht. Swift sprak zich in 2020 voor het eerst uit voor een presidentskandidaat. Toen stemde ze op Joe Biden.