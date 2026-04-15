Koning Filip en koningin Mathilde

© ANP

Belgisch hof zet jarige koning Filip in het zonnetje

Tekst: Denise Delgado

15/04/2026

Het is feest bij de buren! Koning Filip van België viert woensdag zijn 66e verjaardag. Ter gelegenheid daarvan heeft het Belgische hof een nieuw portret van de vorst gedeeld.

Bij de foto van Filip schrijft het paleis dat ook officiële momenten iets bijzonders kunnen hebben. Het beeld werd volgens het hof gemaakt aan het begin van een audiëntie in maart.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Vader en dochter

Eerder deze week verscheen er ook al een nieuwe foto van Filip. Omdat zijn jongste dochter prinses Eléonore donderdag jarig is, poseerden vader en dochter samen voor het Kasteel van Laken.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Met die opname grepen ze terug op een ouder beeld dat tien jaar geleden ook rond hun verjaardagen werd gemaakt. Op de nieuwe foto staat de koning tussen twee wachters met hoge zwarte berenmutsen. Filip draagt daarbij een donker pak met witte krijtstreep.

Bekijk ook:

LEES OOK

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise