Belgisch hof zet jarige koning Filip in het zonnetje

Tekst: Denise Delgado

Het is feest bij de buren! Koning Filip van België viert woensdag zijn 66e verjaardag. Ter gelegenheid daarvan heeft het Belgische hof een nieuw portret van de vorst gedeeld.

Bij de foto van Filip schrijft het paleis dat ook officiële momenten iets bijzonders kunnen hebben. Het beeld werd volgens het hof gemaakt aan het begin van een audiëntie in maart.

Vader en dochter

Eerder deze week verscheen er ook al een nieuwe foto van Filip. Omdat zijn jongste dochter prinses Eléonore donderdag jarig is, poseerden vader en dochter samen voor het Kasteel van Laken.

Met die opname grepen ze terug op een ouder beeld dat tien jaar geleden ook rond hun verjaardagen werd gemaakt. Op de nieuwe foto staat de koning tussen twee wachters met hoge zwarte berenmutsen. Filip draagt daarbij een donker pak met witte krijtstreep.

