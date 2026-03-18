Meghan en Harry ontkennen gedoe met Netflix

Tekst: Denise Delgado

18/03/2026

Prins Harry (41) en Meghan (44) ontkennen dat Netflix verrast of gefrustreerd zou zijn geweest door hun Oprah-interview en Harry’s boek ‘Spare’. Dat meldt ‘People’ op basis van een verklaring van een woordvoerder van het stel.

Irritatie

Variety schreef eerder dat er intern bij Netflix irritatie zou zijn ontstaan, omdat het interview uit 2021 en de publicatie van Spare mogelijk botsten met geplande releases, waaronder de docuserie Harry & Meghan. Volgens de Sussexes klopt dat beeld niet. De woordvoerder noemt het ‘categorisch onjuist’ dat Netflix ‘overvallen’ zou zijn door hun mediaprojecten.

Deal van 100 miljoen

Harry en Meghan tekenden in 2020 een contract bij Netflix dat volgens eerdere berichtgeving rond de 100 miljoen dollar waard is.

Samenwerking Meghan beëindigd

Eerder deze maand werd bekend dat Meghans lifestylemerk As Ever en Netflix hun samenwerking hebben stopgezet.

Weer tegenslag voor Meghan: haar bedrijf mag geen kleding verkopen

Relatie met royals blijft stroef

Intussen blijft de band tussen de Sussexes en de Britse koninklijke familie gespannen. De hertogin van Sussex zou weer veilig naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen, maar op warm onthaal uit die hoek hoeft ze naar verluidt niet te rekenen.

Tip van de redactie:

Bekijk ook:

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise