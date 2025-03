Zien: Meghan Markle geeft kijkje achter de schermen bij haar Netflix-show

Tekst: Denise Delgado

‘Nog zes dagen voordat onze show van start gaat op Netflix!’ schrijft Meghan bij de compilatievideo. Ze prijst de crew en iedereen die het programma mogelijk heeft gemaakt. ‘Het aftellen begint.’ In de beelden danst Meghan, gaat ze op pad met Harry en brengt ze een ode aan hun geliefde viervoeter.

With Love, Meghan is vanaf 4 maart te zien op Netflix. De show zou oorspronkelijk vanaf 15 januari te zien zijn, maar werd uitgesteld door de bosbranden in Los Angeles.

Juridische tegenslagen

Nog voordat de kookshow is verschenen, ligt het programma al onder een vergrootglas. Critici vinden het programma onoprecht, omdat het niet in haar eigen huis is opgenomen, maar in een luxe landgoed. Daarnaast heeft Meghan juridische tegenslagen ondervonden met haar lifestylemerk As Ever. Haar aanvraag om kleding onder deze naam te verkopen werd afgewezen vanwege overeenkomsten met het Chinese modemerk ASEVER. Bovendien uitte een gelijknamig kledingmerk uit New York zorgen over mogelijke verwarring, hoewel zij geen juridische stappen ondernemen. Het logo van As Ever, met een palmboom en twee kolibries, zou lijken op het wapen van de Spaanse stad Porreres, wat tot verdere controverse leidde. Maar ook de burgemeester van Porreres heeft aangegeven geen stappen te nemen voor vermeend plagiaat.

BEELD: NETFLIX/INSTAGRAM: @MEGHAN

Via: Royalty-Online