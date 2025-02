Weer tegenslag voor Meghan: haar bedrijf mag geen kleding verkopen

Opnieuw een tegenvaller voor Meghan’s (43) lifestylemerk As Ever. De Amerikaanse merkautoriteiten hebben bepaald dat ze onder deze naam geen kleding mag verkopen.

De naam die Meghan heeft gekozen zou te veel lijken op die van het Chinese kledingbedrijf ASEVER. Dat melden onder andere Sky News, Daily Mail en The Telegraph.

Beperkte goedkeuring

In 2022 vroegen Meghans advocaten toestemming om de naam As Ever te registreren voor diverse producten, waaronder kleding, schorten, jam en zelfs hondenkoekjes. Een jaar later werd de aanvraag deels afgewezen: kleding en schorten mochten de naam niet dragen, maar de andere producten wel.

Meghan introduceerde haar lifestylemerk oorspronkelijk als American Riviera Orchard, met jam als eerste product. Kort geleden besloot ze de naam te wijzigen naar As Ever, maar de kledingplannen vallen nu in het water. De autoriteiten stellen dat de naam te veel lijkt op het Chinese fast fashion-merk ASEVER, dat onder andere levert aan H&M.

Ophef over logo

Naast de naam kreeg ook het logo van As Ever kritiek. De Spaanse gemeente Porreres, op Mallorca, vond dat het te veel leek op hun gemeentewapen. Toch zagen ze geen kans om juridische stappen te ondernemen: “We kunnen het ons niet veroorloven om tegen de Britse kroon te vechten,” klonk het daar.

Nog meer tegenslagen

Het is niet de eerste tegenslag voor Meghan. Haar merk American Riviera Orchard wist weinig enthousiasme op te wekken. De biologische jam die ze als testproduct verspreidde viel tegen, de etiketten lieten los en de smaak werd niet bijzonder gevonden. Bovendien werd de merkregistratie voor American Riviera Orchard eerder al afgewezen door het Amerikaanse patentbureau (USPTO) wegens te vage productomschrijvingen.

