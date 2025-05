Prince Harry voelt zich ‘in de steek gelaten’ na verliezen rechtszaak beveiliging

Tekst: Denise Delgado

Slecht nieuws voor prins Harry (40). Hij heeft zijn rechtszaak over politiebescherming in het Verenigd Koninkrijk verloren. In een interview met de BBC laat hij weten zich ‘in de steek gelaten’ te voelen na de uitspraak van de rechter.

Geen politiebescherming

De prins had het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aangeklaagd nadat in 2020 zijn politiebescherming werd stopgezet, op het moment dat hij en zijn vrouw Meghan terugtraden als werkende leden van het koningshuis. Volgens Harry voelen hij en zijn gezin zich onveilig tijdens hun bezoeken aan het VK en willen zij alsnog recht op beveiliging. Vrijdag kreeg hij in hoger beroep geen gelijk.

Lees ook: Prins Harry verliest opnieuw rechtszaak rondom beveiliging Britse politie

Invloed van het paleis

Volgens Harry speelt het Britse koningshuis een te grote rol in de beslissing om zijn bescherming af te bouwen. Toch benadrukt hij dat hij zijn vader, koning Charles, nooit heeft gevraagd om in te grijpen: “Ik heb hem nooit gevraagd om in te grijpen. Ik heb hem gevraagd opzij te stappen en de experts hun werk te laten doen.”

Geen veilige thuishaven

Harry vermoedt dat sommigen de uitspraak als een ‘grote overwinning’ zullen zien, maar voor hem is het vooral een bittere teleurstelling. De uitspraak heeft dan ook invloed op zijn plannen: “Ik zie nu niet voor me dat ik mijn vrouw en kinderen mee terug zou nemen naar het Verenigd Koninkrijk.” Dat doet hem pijn, geeft hij toe: “Ik vind het heel verdrietig dat ik mijn kinderen mijn thuisland niet kan laten zien.”

Prins Harry heeft momenteel geen contact met zijn vader, koning Charles. In het interview met de BBC laat hij weten te hopen op verzoening. “Hij wil niet met me praten vanwege al die beveiligingsproblemen,” aldus de prins. Bekijk de video hieronder:

Lees ook: Harry spant opnieuw rechtszaak aan tegen de Britse regering

BEELD: GETTY IMAGES

Via Royalty-Online