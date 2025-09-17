Prins Harry heeft geen spijt van boek: ‘Ging niet om wraak’

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry (42) heeft geen seconde spijt van zijn spraakmakende memoires ‘Spare’. In een interview met ‘The Guardian’ tijdens zijn bezoek aan Oekraïne zegt de zoon van koning Charles dat hij ‘een schoon geweten’ heeft.

Het boek zorgde voor veel opschudding

Het boek, dat in 2023 verscheen, veroorzaakte wereldwijd veel opschudding. Vooral de passages over zijn familie leverden veel commotie op. Toch benadrukt Harry dat Spare in de eerste plaats bedoeld was om een ander perspectief te laten zien. Volgens de prins was er jarenlang maar één versie van het verhaal en ‘dat moest rechtgezet worden’. “Het ging niet om wraak, het gaat om verantwoording afleggen,” zegt de prins. “Ik geloof niet dat ik mijn vuile was buiten heb gehangen. Het was een moeilijke boodschap, maar ik heb het op de best mogelijke manier gedaan.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Boek ‘Spare’ van prins Harry. (Reserve in het Nederlands)

Lees ook: Boek prins Harry was het bestverkochte boek in 2023

Daarnaast vertelde Harry dat hij genoten heeft van zijn recente verblijf in het Verenigd Koninkrijk. “k heb altijd van het Verenigd Koninkrijk gehouden en dat zal ik blijven doen. Het was fijn om weer in contact te zijn met zaken waar ik gepassioneerd over ben. Ik heb tijd kunnen doorbrengen met mensen die ik al zo lang ken. Dat is moeilijk als je ver weg bent,” zei Harry. Tijdens dit bezoek ontmoette hij ook zijn vader koning Charles, voor het eerst sinds februari 2024.

Ook reageerde de prins op speculaties in de Britse media dat hij ongelukkig zou zijn. ““Ik denk dat een deel van de Britse pers wil geloven dat ik ongelukkig ben, maar dat ben ik niet. Ik ben heel tevreden met wie ik ben en ik ben blij met het leven dat ik leid.”

Bekijk ook:

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online