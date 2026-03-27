Britain Royals Sarah Ferguson

Na Andrew moet ook Sarah Ferguson ereburgerschap van York inleveren

Tekst: Denise Delgado

27/03/2026

Sarah Ferguson is haar ereburgerschap van de stad York kwijt. De gemeenteraad besloot donderdag unaniem om de titel in te trekken. Ferguson kreeg die onderscheiding in 1987, na haar huwelijk met de toenmalige prins Andrew.

Banden met Epstein

De beslissing komt op een moment dat er opnieuw veel aandacht is voor de banden van Sarah met de overleden Jeffrey Epstein. Na de publicatie van de zogeheten Epstein-files is ook de druk op Ferguson toegenomen. Verschillende Amerikaanse politici vinden dat zij uitleg moet geven over bezoeken aan Epstein, nadat hij in 2009 uit de gevangenis was vrijgekomen.

Eerder verloor ook Andrew Mountbatten-Windsor al zijn ereburgerschap van York. Dat gebeurde in april 2022. Hij was daarmee de eerste persoon van wie de stad die titel afnam.

Vorig jaar nam zijn broer, koning Charles, hem bovendien zijn resterende titels en onderscheidingen af. Daarbij verloor Andrew ook zijn prinselijke titel, vanwege zijn vriendschap met Epstein.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise