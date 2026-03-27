Na Andrew moet ook Sarah Ferguson ereburgerschap van York inleveren

Tekst: Denise Delgado

Sarah Ferguson is haar ereburgerschap van de stad York kwijt. De gemeenteraad besloot donderdag unaniem om de titel in te trekken. Ferguson kreeg die onderscheiding in 1987, na haar huwelijk met de toenmalige prins Andrew.

Banden met Epstein

De beslissing komt op een moment dat er opnieuw veel aandacht is voor de banden van Sarah met de overleden Jeffrey Epstein. Na de publicatie van de zogeheten Epstein-files is ook de druk op Ferguson toegenomen. Verschillende Amerikaanse politici vinden dat zij uitleg moet geven over bezoeken aan Epstein, nadat hij in 2009 uit de gevangenis was vrijgekomen.

Eerder verloor ook Andrew Mountbatten-Windsor al zijn ereburgerschap van York. Dat gebeurde in april 2022. Hij was daarmee de eerste persoon van wie de stad die titel afnam.

Vorig jaar nam zijn broer, koning Charles, hem bovendien zijn resterende titels en onderscheidingen af. Daarbij verloor Andrew ook zijn prinselijke titel, vanwege zijn vriendschap met Epstein.

Bekijk ook:

BEELD: ANP