VS wil tekst en uitleg van Sarah Ferguson over Epstein-contacten

Tekst: Denise Delgado

De druk op Sarah Ferguson neemt in de Verenigde Staten verder toe. Volgens de ‘BBC’ vinden meerdere Amerikaanse politici dat de voormalig hertogin van York onder ede moet verklaren over haar contact met Jeffrey Epstein, vooral over de bezoeken die zij hem bracht nadat hij in 2009 was vrijgekomen uit de gevangenis.

Onder ede

De BBC citeert onder anderen het Democratische congreslid Suhas Subramanyam, die deel uitmaakt van de commissie die zich met het Epstein-dossier bezighoudt. Volgens hem beschikt Sarah mogelijk over informatie die relevant is voor het onderzoek. “Zij zou onder ede gehoord moeten worden door onze commissie,” stelt hij. Ook congreslid Melanie Stansbury vindt dat iedereen die mogelijk iets kan bijdragen, zich moet uitspreken in het belang van de slachtoffers.

Politieke druk

Sarah kan overigens niet eenvoudig worden gedwongen om voor het Amerikaanse Congres te verschijnen. Amerikaanse media melden wel dat de politieke druk op haar toeneemt, maar een direct juridisch middel om haar daartoe te verplichten is er niet zomaar.

Titel behouden

Een kleine feitelijke nuance: Sarah Ferguson verloor niet haar titel als hertogin na de val van prins Andrew. Na de scheiding bleef zij bekend als Sarah, Duchess of York. Wel ligt ze de afgelopen maanden opnieuw onder vuur door onthullingen over haar contacten met Epstein, en sindsdien houdt ze zich opvallend afzijdig van de publiciteit.

Lees ook: Kate Moss hint subtiel naar steun voor Sarah Ferguson tijdens Paris Fashion Week

Bekijk ook:

BEELD: ANP

BRON: THE INDEPENDENT