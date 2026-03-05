Sarah Ferguson Gettyimages 1678454897

Sarah Ferguson worstelt na arrestatie Andrew: ‘Dit waait niet zomaar over’

Tekst: Denise Delgado

05/03/2026

Sarah Ferguson zou het volgens insiders moeilijk hebben sinds de arrestatie van haar ex-man Andrew. De hernieuwde aandacht voor hun banden met Jeffrey Epstein maakt het voor de voormalige hertogin extra zwaar. Dat schrijft ‘People’.

Eerdere schandalen overleefd

Sarah heeft eerder schandalen overleefd, en wist zich vaak weer terug te vechten via media-optredens, boekentours en zorgvuldig ingestoken interviews. Maar dit keer lijkt die route een stuk lastiger. “Deze keer gaat niemand haar de ruimte geven,” zegt koninklijk biograaf Ingrid Seward tegen People.

Lees ook: Kate Moss hint subtiel naar steun voor Sarah Ferguson tijdens Paris Fashion Week

Waait niet zomaar over

Een vriend van Sarah noemt het moment ‘nuchter makend’ voor haar. “Ze denkt altijd dat ze terug kan komen,” zegt een insider. “Maar dit is niet iets wat zomaar overwaait.” Volgens People is Ferguson (66) in de luwte gegaan sinds koning Charles in oktober 2025 Andrews koninklijke titel introk, juist toen de aandacht voor zijn Epstein-contacten weer toenam.

Lees ook: Zó probeert Sarah Ferguson uit het oog van het publiek te blijven na Epstein-ophef

De arrestatie van Andrew zou volgens de bron de hardste klap tot nu toe zijn geweest. “Dit heeft haar echt geraakt,” aldus die vriend. People schrijft bovendien dat Sarah de afgelopen maanden tijd zou hebben doorgebracht in luxe wellnessresorts, onder meer in Zwitserland en Ierland.

Bekijk ook:

BEELD: ANP
BRON: PEOPLE

LEES OOK

Ex Marius Borg Høiby: ‘Hij greep me bij mijn haar’
Komt The Crown terug? ‘Netflix overweegt specials rond royalschandalen’
Kate Moss hint subtiel naar steun voor Sarah Ferguson tijdens Paris Fashion Week
Eloise deelt eerste beelden na terugkomst Australië
Lees meer Royalty

Uit andere media

Vriendin Wortelboer en Van Rossem

Op déze datum start het nieuwe seizoen van Wortelboer en Van Rossem
Weekend Expeditie Robinson 2025 Presentatie Deelnemers Amijé

Expeditie Robinson-deelneemster Amijé zoekt hulp na online haat
Party Koen Pieter Van Dijk Talpa

Koen-Pieter van Dijk begrijpt moeilijke periode Ferry Doedens
Sante Cacao

Wat doet cacao met je lichaam? 8 voordelen op een rij
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise