Sarah Ferguson worstelt na arrestatie Andrew: ‘Dit waait niet zomaar over’

Tekst: Denise Delgado

Sarah Ferguson zou het volgens insiders moeilijk hebben sinds de arrestatie van haar ex-man Andrew. De hernieuwde aandacht voor hun banden met Jeffrey Epstein maakt het voor de voormalige hertogin extra zwaar. Dat schrijft ‘People’.

Eerdere schandalen overleefd

Sarah heeft eerder schandalen overleefd, en wist zich vaak weer terug te vechten via media-optredens, boekentours en zorgvuldig ingestoken interviews. Maar dit keer lijkt die route een stuk lastiger. “Deze keer gaat niemand haar de ruimte geven,” zegt koninklijk biograaf Ingrid Seward tegen People.

Lees ook: Kate Moss hint subtiel naar steun voor Sarah Ferguson tijdens Paris Fashion Week

Waait niet zomaar over

Een vriend van Sarah noemt het moment ‘nuchter makend’ voor haar. “Ze denkt altijd dat ze terug kan komen,” zegt een insider. “Maar dit is niet iets wat zomaar overwaait.” Volgens People is Ferguson (66) in de luwte gegaan sinds koning Charles in oktober 2025 Andrews koninklijke titel introk, juist toen de aandacht voor zijn Epstein-contacten weer toenam.

De arrestatie van Andrew zou volgens de bron de hardste klap tot nu toe zijn geweest. “Dit heeft haar echt geraakt,” aldus die vriend. People schrijft bovendien dat Sarah de afgelopen maanden tijd zou hebben doorgebracht in luxe wellnessresorts, onder meer in Zwitserland en Ierland.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

BRON: PEOPLE