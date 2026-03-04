Kate Moss Sarah Ferguson Eugenie

Kate Moss hint subtiel naar steun voor Sarah Ferguson tijdens Paris Fashion Week

Tekst: Denise Delgado

04/03/2026

Kate Moss heeft tijdens Paris Fashion Week een opvallend modegebaar gemaakt dat door Britse media wordt gezien als steun aan haar goede vriendinnen Sarah Ferguson en prinses Eugenie. De supermodel verscheen in Parijs in een vintage Yves Saint Laurent-jasje dat sterk doet denken aan een iconische look van Ferguson.

Een jas met een geschiedenis

Het ging om een satijnachtige, roze jas met uitgesproken jaren 80-schouders, een stijl die Ferguson in 1990 droeg toen zij na de geboorte van prinses Eugenie het ziekenhuis verliet. Juist nu er opnieuw veel aandacht is voor Fergusons verleden en haar contacten met Jeffrey Epstein, valt zo’n herkenbare verwijzing extra op. Bekijk de foto’s hier.

Lees ook: ‘Sarah Ferguson speelde sleutelrol in band tussen Andrew en Epstein’

Hechte band met de Yorks

Dat Kate Moss zich verbonden voelt met de familie York is niet nieuw. Ze werd eerder gespot bij gelegenheden met prinses Eugenie en was in 2018 ook aanwezig bij Eugenies bruiloft.

Britain Royals Wedding Eugenie
Liv Tyler (L), Dave Gardner, Kate Moss en dochter Lila Grace Moss Hack op de bruiloft van Eugenie.
White Cube Sketch Party
Kate Moss en Sarah Ferguson in 2004

Lees ook: Sarah Ferguson presenteert Britse Koffietijd en geeft kijkers relatietips

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/ANP

LEES OOK

Eloise deelt eerste beelden na terugkomst Australië
Belgische koning Filip ‘heel erg geraakt’ door verhalen daklozen
Nieuwe mails: Andrew wilde Epstein bezoeken na vrijlating zedendelictzaak
Marius Borg Høiby bekent schuld aan nieuwe feiten
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Robert ten Brink

Kind van Robert ten Brink op schoolplein lastiggevallen door cameraploeg
Party Antwerpen K3 Originals Reunion Concert

Albert Verlinde weet van Gert Verhulst: choreograaf ‘K3 Originals’ misbruikte zijn positie
Vriendin koppel

Een (betere) relatie? Win 15x 2 kaarten voor het Superrelatie Event
Sante Cacao

Wat doet cacao met je lichaam? 8 voordelen op een rij
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise