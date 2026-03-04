Kate Moss hint subtiel naar steun voor Sarah Ferguson tijdens Paris Fashion Week

Kate Moss heeft tijdens Paris Fashion Week een opvallend modegebaar gemaakt dat door Britse media wordt gezien als steun aan haar goede vriendinnen Sarah Ferguson en prinses Eugenie. De supermodel verscheen in Parijs in een vintage Yves Saint Laurent-jasje dat sterk doet denken aan een iconische look van Ferguson.

Een jas met een geschiedenis

Het ging om een satijnachtige, roze jas met uitgesproken jaren 80-schouders, een stijl die Ferguson in 1990 droeg toen zij na de geboorte van prinses Eugenie het ziekenhuis verliet. Juist nu er opnieuw veel aandacht is voor Fergusons verleden en haar contacten met Jeffrey Epstein, valt zo’n herkenbare verwijzing extra op. Bekijk de foto’s hier.

Hechte band met de Yorks

Dat Kate Moss zich verbonden voelt met de familie York is niet nieuw. Ze werd eerder gespot bij gelegenheden met prinses Eugenie en was in 2018 ook aanwezig bij Eugenies bruiloft.

Liv Tyler (L), Dave Gardner, Kate Moss en dochter Lila Grace Moss Hack op de bruiloft van Eugenie.

Kate Moss en Sarah Ferguson in 2004

