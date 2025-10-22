Buckingham Palace schrapt titel prins Andrew van website

Tekst: Denise Delgado

Vrijwillig afstand

De wijziging volgt op zijn recente verklaring waarin hij aankondigde vrijwillig afstand te doen van zijn hertogstitel. “Na overleg met de koning en mijn familie hebben we geconcludeerd dat de aanhoudende beschuldigingen aan mijn adres afleiden van het werk van de koning en de koninklijke familie,” aldus Andrew.

Hoewel hij de hertogstitel opgeeft, behoudt hij zijn prinselijke titel, die hij sinds zijn geboorte draagt. Ook zijn ex-vrouw Sarah Ferguson zal de titel hertogin van York niet langer gebruiken. De beslissing heeft geen invloed op hun dochters, prinses Beatrice en prinses Eugenie.

