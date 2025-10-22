Andrew

Buckingham Palace schrapt titel prins Andrew van website

Tekst: Denise Delgado

22/10/2025

Vrijwillig afstand

De wijziging volgt op zijn recente verklaring waarin hij aankondigde vrijwillig afstand te doen van zijn hertogstitel. “Na overleg met de koning en mijn familie hebben we geconcludeerd dat de aanhoudende beschuldigingen aan mijn adres afleiden van het werk van de koning en de koninklijke familie,” aldus Andrew.

Hoewel hij de hertogstitel opgeeft, behoudt hij zijn prinselijke titel, die hij sinds zijn geboorte draagt. Ook zijn ex-vrouw Sarah Ferguson zal de titel hertogin van York niet langer gebruiken. De beslissing heeft geen invloed op hun dochters, prinses Beatrice en prinses Eugenie.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

