Welmoed Sijtsma Naar Rtl Tom Cornelissen

© Tom Cornelissen

Welmoed Sijtsma verruilt WNL voor RTL en krijgt eigen talkshow

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/06/2026

Welmoed Sijtsma maakt dit najaar de overstap naar RTL. De journalist en presentator krijgt vanaf begin 2027 haar eigen talkshow bij RTL 4 en wordt daarmee, naast Renze Klamer, een van de vaste gezichten van de late avond.

Het nieuwe programma moet een frisse en scherpe combinatie worden van de actualiteit van de dag en een ontspannen avondsfeer. RTL zegt met Welmoed Sijtsma te kiezen voor een talkshow die boven op het nieuws zit, maar ook ruimte biedt voor verdieping en een knipoog. Welmoed staat bekend om haar open en nieuwsgierige interviewstijl. Daarmee maakt ze moeilijke kwesties begrijpelijk en moet ze volgens RTL zorgen voor een programma waarmee de kijker de dag graag afsluit.

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RTL ziet journalistieke scherpte

Peter Lubbers, Directeur Content RTL en Videoland, is blij met haar komst. ‘We zijn ontzettend blij met de komst van Welmoed. Ze brengt precies wat we in de late avond zoeken: journalistieke scherpte en een sterke eigen signatuur. Ze gaat voor de echte vraag, is niet bang voor ongemak, maar verliest daarnaast nooit de verbinding. Met Welmoed voegen we een krachtig journalistiek profiel toe aan RTL 4, met de energie die bij ons past. Ze informeert de kijker over de dag, maar zorgt er ook voor dat je met een glimlach naar bed gaat.’

Dankbaar voor tijd bij WNL

Welmoed noemt de overstap zelf een belangrijke nieuwe stap in haar loopbaan. ‘Dit voelt voor mij als een fantastische volgende stap. Ik heb een fijne, leerzame tijd gehad bij WNL en ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Bij RTL kan ik mijn liefde voor journalistiek en live-televisie op een nieuw podium verder uitbouwen en daar heb ik heel erg veel zin in!’

De nieuwe talkshow van Welmoed is vanaf begin 2027 te zien bij RTL 4. Over de exacte invulling en de uitzendmomenten wordt binnenkort meer bekendgemaakt.

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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