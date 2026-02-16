Astrid Holleeder start podcast Wie Praat, Die Bestaat

Tekst: Evelien Berkemeijer

Praten als sleutel tot vrijheid: aanstaande donderdag lanceert Astrid Holleeder haar nieuwe podcastreeks.

In twaalf afleveringen onderzoekt Astrid Holleeder samen met co-host Roos Gerritsen hoe delen kan helen. Op Instagram kondigt ze aan dat de serie exclusief te beluisteren is op Podimo vanaf donderdag 19 februari. De gesprekken zijn bedoeld voor iedereen die vastzat in angst, geheimen of patronen van loyaliteit en daar stap voor stap van loskomt.

De podcast in het kort

Astrid duikt in thema’s die haar eigen leven tekenden en die vele luisteraars zullen herkennen. Zoals ze op Instagram schrijft: ‘In de podcast ‘Wie praat, die bestaat’ gaan Astrid Holleeder en co-host Roos Gerritsen in gesprek met mensen die hun persoonlijke verhaal durven te delen. Over wat hen gevormd heeft, wat ze lang voor zichzelf hielden, en hoe praten bevrijdend werkt. Vanaf 19 februari exclusief op Podimo te beluisteren.’

Waarom praten bevrijdt

De drijfveer achter de serie is persoonlijk. Tegen magazine Nouveau zegt Astrid: “Jarenlang heb ik gezwegen, totdat ik ben gaan praten,” vertelt Astrid over haar drijfveer tegen Nouveau. “Met deze podcast wil ik laten zien dat praten niet alleen bevrijdend is, maar ook verbindend. Door mijn verhaal te delen hoop ik anderen te helpen hun eigen stem terug te vinden.”

Zo zijn de afleveringen opgebouwd

Elke aflevering opent Astrid met een korte, persoonlijke reflectie. Daarna volgt een gesprek met een gast die uit eerste hand weet hoe het is om verlamd te raken door angst, familiegeheimen of verstikkende loyaliteit — en hoe het praten daar stap voor stap beweging in brengt. In de eerste aflevering spreekt Astrid met Edino van Dorsten. Als een van de kinderen van Ruinerwold vertelt Edino hoe het is om te leven met een zwaar, duister familiegeheim en wat er voor nodig is om je daarvan los te maken. De aflevering zet daarmee meteen de toon: rauw, eerlijk en gericht op de kracht van het woord.

Bron: Nouveau. Foto: ANP