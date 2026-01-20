Astrid Holleeder rijdt zonder gordel om snel te kunnen vluchten

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de winterspecial van Casa Di Beau legt Astrid Holleeder uit waarom zij in de auto vaak geen gordel draagt. De keuze is geen achteloosheid, maar een reactie op een dreiging die voor haar nog altijd voelbaar is.

Beau van Erven Dorens merkt al snel in het programma op dat iemand geen gordel om heeft wanneer hij rijdt. Astrid Holleeder bevestigt dat het om haar gaat en geeft direct inzicht in haar afweging.

Lees ook: Dit was de vermomming van Astrid Holleeder

Vluchten gaat vóór vastklikken

Astrid erkent dat ze de gordel structureel achterwege laat: ‘Ik doe dat eigenlijk nooit’. Al snel formuleert Beau de gedachte erachter hardop: ‘Wat ik dan denk omdat jij je gordel niet om hebt: misschien wil ze gewoon heel snel een auto uit kunnen rennen.’ Astrid zegt dat dit precies de reden is. Ze licht toe: ‘Die beslismomenten, die secondes dat je zoekt naar je gordel en niet los bent en je ziet iemand naderen. Dan moet je gewoon zorgen dat je los bent. Daarom doe ik liever geen gordel om.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Astrid Holleeder was samen met Leo Alkemade en Bente Fokkens te gast in het programma (foto: RTL).

Rust pas als de dreiging stopt

Wanneer Leo Alkemade vraagt of er ooit rust komt in dit soort reflexen, volgt een helder antwoord. Astrid: ‘Ja, als hij dood is.’ Met die woorden maakt ze duidelijk dat haar veiligheidskeuzes rechtstreeks verbonden zijn aan het leven van Willem Holleeder.

FOTO HEADER: ANP