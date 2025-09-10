Dit was de vermomming van Astrid Holleeder

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tijdens een gesprek in RTL Tonight vroeg Humberto Tan aan Astrid Holleeder hoe zij destijds naar buiten ging. Astrid vertelde dat zij altijd vermomd was en probeerde zo onzichtbaar mogelijk te blijven. Ze moest onvindbaar zijn, vooral op plekken waar bekenden haar tegen zouden kunnen komen.

Volgens Astrid Holleeder was dat een lastige opgave. ‘De herkenning is meestal aan de ogen. Dus je kan heel veel aan je gezicht veranderen, maar de ogen zijn toch altijd doorslaggevend.’ Ook haar manier van doen en bewegen moest ze aanpassen om niet herkend te worden.

Astrid Holleeder was een man als vermomming

De volledige vermomming waarin Astrid zich liet zien, was die van een man. In de beelden is te zien hoe zorgvuldig dat was uitgewerkt. Ze liet zich hierbij helpen, maar begon zelf met kleine experimenten. Zo gebruikte ze kunsttanden om haar profiel te veranderen. Niet veel later kwamen er verschillende neuzen bij.

Tekst gaat verder onder video.

Verbaasde kijkers

Chirurg Heleen Snijders vertelde in dezelfde uitzending dat zij zich kon voorstellen dat er ook een leuke kant aan kon zitten. Daarbij gebruikte zij de woorden ‘best leuk’. Die uitspraak zorgde voor verbazing bij de kijkers: ‘Best leuk tegen de vrouw die haar gezicht moest vermommen zodat niemand haar neerknalde. Oeps, foutje.’ Astrid Holleeder reageerde zelf: ‘Het dient een doel.’

FOTO: ANP