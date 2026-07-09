Lara Kazàn nam geen risico op trouwdag: ‘Wil niet dat het fout gaat’

Tekst: Redactie Weekend

Lara Kazàn is nog volop aan het nagenieten van haar bruiloft en huwelijksreis. Eerder moest ze haar huwelijk uitstellen door plotselinge aanvallen met spierverlamming. Hoe haar grote dag nu is verlopen, vertelt ze deze week in Weekend. “Je wil natuurlijk niet dat het op je grote dag fout gaat.”

Lara Kazàn had zich goed voorbereid op haar bruiloft met Kian. Door haar zeldzame ziekte wist ze dat warmte en wijn risico’s konden zijn. Toch kon ze volop genieten van de dag. “Ik had me er goed op voorbereid, want je drinkt natuurlijk toch ook wijn en het is warm. Dat zijn allemaal triggers voor mij. Voor de trouwerij had ik mijn kaliuminname verdubbeld.”

Voorzorg

Ook tijdens de bruiloft bleef Lara goed opletten. Ze wilde niets aan het toeval overlaten, zeker niet op zo’n bijzondere dag. Gelukkig pakte dat goed uit. “Op de dag zelf nam ik elke twee, drie uur ook een dubbele inname, zodat ik wist: nu moet het heel de avond goed gaan. Je wil natuurlijk niet dat het op je grote dag fout gaat. Dus daar had ik echt heel goed over nagedacht.”

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Perfect

De zorgen verdwenen naar de achtergrond, want de bruiloft werd precies zoals Lara had gehoopt. Met familie, muziek, eten en een feest tot laat in de nacht werd het een dag om nooit te vergeten. Daarna volgde ook nog een heerlijke huwelijksreis naar Marokko. “Het was een heel mooie trouwerij, in de natuur, in de bergen. Alles was perfect; van de muziek, het eten, de ceremonie, aanwezigen, tot aan de cocktails. Ik zei ook tegen Kian: ‘Als ik het over kon doen, zou er niks zijn dat ik zou willen veranderen.’”

Lees het hele interview met Lara Kazàn in Weekend editie 28, vanaf 8 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.