Orgel Joke mist Houston-droom: ‘Mijn koffer was al gepakt’

Tekst: Redactie Weekend

Orgel Joke baalt stevig. Ze zou naar Houston vliegen om Oranjesupporters muzikaal te steunen, maar na het verlies van Oranje ging alles niet door. Dat vertelt ze deze week in Weekend. “Mijn koffer was al gepakt en de tickets waren al gereserveerd.”

Orgel Joke zag eerst op tegen de lange vliegreis, maar was er inmiddels juist helemaal klaar voor. Het optreden voelde als iets heel bijzonders. Daarom kwam de afzegging hard aan. “Ja, wat een deceptie. Zéker ook omdat ik er eerst erg tegenop zag om zo’n lange vliegreis te maken, maar me er inmiddels bij neer had gelegd en er juist heel erg naar uitkeek. Het is natuurlijk heel bijzonder om daarvoor gevraagd te worden.”

Balen

Toch probeert Joke de teleurstelling te relativeren. Sport blijft volgens haar nu eenmaal onvoorspelbaar. Maar dat maakt het verlies niet minder zuur. “Mijn koffer was al gepakt en de tickets waren al gereserveerd, dus natuurlijk baal ik. Maar als je ouder wordt, leer je beter om te gaan met tegenslagen en het incasseren ervan. Ik heb dat al zó vaak in mijn leven meegemaakt, dat ik daar nu makkelijker in ben. Hoe rot ik het ook vind.”

Controle

De voorbereiding bracht ook spanning met zich mee. Joke is graag overal zelf bij, maar moest nu veel uit handen geven. Ook dat vond ze lastig. “Ik ben een controlfreak. Mijn kinderen hebben daar ook weleens moeite mee als ik ergens moet optreden. Maar ik wil altijd zien of alles goed is geregeld en of mijn keyboard het doet, dan pas heb ik rust. In dit geval moest ik alles uit handen geven en iedere keer afwachten of het wel of niet doorging.”

Lees het hele interview met Orgel Joke in Weekend editie 28, vanaf 8 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.