Orgel Joke Joke Meijer Niet Voor Hergebruik

© Joke Meijer

Orgel Joke mist Houston-droom: ‘Mijn koffer was al gepakt’

Tekst: Redactie Weekend

08/07/2026

Orgel Joke baalt stevig. Ze zou naar Houston vliegen om Oranjesupporters muzikaal te steunen, maar na het verlies van Oranje ging alles niet door. Dat vertelt ze deze week in Weekend. “Mijn koffer was al gepakt en de tickets waren al gereserveerd.”

Orgel Joke zag eerst op tegen de lange vliegreis, maar was er inmiddels juist helemaal klaar voor. Het optreden voelde als iets heel bijzonders. Daarom kwam de afzegging hard aan. “Ja, wat een deceptie. Zéker ook omdat ik er eerst erg tegenop zag om zo’n lange vliegreis te maken, maar me er inmiddels bij neer had gelegd en er juist heel erg naar uitkeek. Het is natuurlijk heel bijzonder om daarvoor gevraagd te worden.”

Orgel Joke Unknown Copy
Lees ook Orgel Joke dient klacht in na verkeerde diagnose: ‘Grond zakte onder mijn voeten vandaan’

Balen

Toch probeert Joke de teleurstelling te relativeren. Sport blijft volgens haar nu eenmaal onvoorspelbaar. Maar dat maakt het verlies niet minder zuur. “Mijn koffer was al gepakt en de tickets waren al gereserveerd, dus natuurlijk baal ik. Maar als je ouder wordt, leer je beter om te gaan met tegenslagen en het incasseren ervan. Ik heb dat al zó vaak in mijn leven meegemaakt, dat ik daar nu makkelijker in ben. Hoe rot ik het ook vind.”

Controle

De voorbereiding bracht ook spanning met zich mee. Joke is graag overal zelf bij, maar moest nu veel uit handen geven. Ook dat vond ze lastig. “Ik ben een controlfreak. Mijn kinderen hebben daar ook weleens moeite mee als ik ergens moet optreden. Maar ik wil altijd zien of alles goed is geregeld en of mijn keyboard het doet, dan pas heb ik rust. In dit geval moest ik alles uit handen geven en iedere keer afwachten of het wel of niet doorging.”

Lees het hele interview met Orgel Joke in Weekend editie 28, vanaf 8 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.

LEES OOK

Brad Pitt en Ines de Ramon tonen hun liefde voor het eerst op social media
Koningin Máxima opent WorldPride in Amsterdam
Schrik voor Janny van der Heijden: klein vlekje blijkt gevaarlijk melanoom
Dolly Parton-musical komt eind dit jaar naar Broadway

Uit andere media

Party Janny van der Heijden ANP

Janny van der Heijden openhartig over melanoom in haar gezicht
Weekend Koningin Máxima - Getty Images

Koningin Máxima opent WorldPride in Amsterdam
Vriendin auto vakantie

Ga je met de auto op vakantie? Op déze dagen kun je beter niet vertrekken
Sante Vrouw kijkt uit raam in vliegtuig

Ga je op vakantie, maar zie je de vlucht niet zitten? Dít helpt je aan boord
Meer van Redactie